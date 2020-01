Spoedarts Elisabet uit ‘De Mol’ brengt debuutsingle uit: "Optreden op Pukkelpop, dat zou de max zijn" Hans Luyten

09 januari 2020

00u00 0 Showbizz Elisabet Haesevoets (34) kon zich geen betere start van 2020 inbeelden. De spoedarts, die vorig jaar werd ontmaskerd als 'De Mol', ziet haar jeugddroom in vervulling gaan. Begin februari verschijnt haar debuutsingle 'All it Takes'.

Dat Elisabet een mooie stem heeft, bewees ze al in 2003, tijdens de allereerste editie van 'Idool'. Omdat ze de jury toen vertelde dat ze liever arts dan zangeres wilde worden, mocht ze weliswaar niet door naar de liveshows. Ook vorig jaar in 'De Mol' zong ze, tijdens een proef in een Vietnamese karaokebar, de pannen van het dak. Muziekmanager Anthony Vanneste merkte haar potentieel op en bracht haar in contact met twee producers uit zijn stal: Critix (Michaël Cuypers) en Salvo (Tjörven Peeters). "Ik liet Elisabet een demo van hen horen en ze reageerde enthousiast", zegt Vanneste. "Ze wilde meteen mee in ons verhaal stappen en de stem van de single worden, maar vroeg eerst toelating aan Woestijnvis. De makers van 'De Mol' hadden gelukkig geen probleem met de release van een single, zolang we haar maar niet zouden promoten als Elisabet uit 'De Mol'. Wat we ook niet gaan doen."

Aangeboren talent

De drie doken samen de studio in en het resultaat, 'All it Takes', wordt binnenkort als single uitgebracht. "De opnames verliepen uitzonderlijk vlot. Zeker voor iemand die nooit professioneel met muziek bezig is geweest en voor wie dit muziekgenre niet meteen binnen haar comfortzone ligt. Iedereen in de studio was onder de indruk van haar aangeboren talent. Sinds die inzingsessie is ons geloof in dit project alleen nog maar toegenomen. Alles hangt natuurlijk af van de respons op 'All it Takes'. Maar als de airplay meevalt, zijn we vertrokken voor meer. Dan kunnen we aan een volledig album denken. We zien wel waar we uitkomen."

Elisabet ziet zo'n position switch alvast zitten. "Ik blijf natuurlijk nuchter, maar was wel aangenaam verrast door dit voorstel. Zingen en muziek zijn altijd mijn passies gebleven. Ik volgde ooit twee jaar klassieke zang en acht jaar piano aan het conservatorium in Hasselt. De timing om nu deze stap te zetten, is ook ideaal. Op dit moment heb ik wat meer tijd. Dus waarom niet? Als ik deze kans niet zou grijpen, zou ik er later toch alleen maar spijt van hebben. Ik blijf natuurlijk arts, maar wil mijn job in de urgentiegeneeskunde graag combineren met mijn muzikale passie. En dat kan ook. Ik werk vaak in het weekend, 's avonds en 's nachts, en kan overdag met muziek bezig zijn. Ik ben graag een bezige bij: stilzitten is niks voor mij. Zo ben ik me ook bijkomend aan het specialiseren in esthetische geneeskunde, iets waar ik ook al lang van droom. Al blijft een goed werk-privé-evenwicht nog steeds één van mijn prioriteiten. Uiteraard is zelf nummers schrijven een grote droom, maar ik weet niet of dat voor mij is weggelegd. Voor kerst heb ik een piano gekregen, het zal nu dus nog méér beginnen te kriebelen..."

Thuismatch

"Toen ik zeventien was, deed ik mee aan een vrij podium", gaat Elisabet verder. "Nadien werd ik gecontacteerd door een papa van één van mijn medeleerlingen. Hij had een coverband en vroeg me zangeres te worden. Zo is het begonnen. De jaren daarna trad ik met verschillende covergroepjes op. Soms op recepties, feestjes of huwelijken, maar ook op 'Live in Hasselt'. Ik heb de smaak om live te zingen dus te pakken. Ik zou heel graag eens op Pukkelpop optreden. Een thuismatch zijn, want ik ben geboren en getogen in Hasselt. En dan nog het liefst unplugged. Op Pukkelpop zag ik ooit zo'n optreden van Snow Patrol, omdat de helft van hun instrumenten niet door de douane was geraakt. Op die manier de wei platspelen: daar gaat je haar door rechtstaan. Dat ooit eens kunnen meemaken? Ja, dat zou de max zijn. (lacht)"