Spin-off ‘The Batman’ in de maak: onherkenbare Colin Farrell kruipt opnieuw in de huid van The Penguin

Het kostte Colin Farrell maar liefst vier uur in de make-upstoel om tot The Penguin te transformeren. Een indrukwekkende metamorfose, die ook in de filmwereld voor verbazing zorgde. Geen wonder dus dat HBO Max méér van The Penguin wil zien. De streamingdienst bestelde een tv-reeks die helemaal rond de slechterik draait, met opnieuw Colin Farrell in de hoofdrol. De Ierse acteur is daar uiteraard erg blij mee. “De wereld die (regisseur) Matt Reeves voor ‘The Batman’ gecreëerd heeft, verdient een diepere blik door de ogen van Oswald Cobblepot (zoals The Penguin écht heet, red.). Ik kan niet enthousiaster zijn om Oz verder te bestuderen terwijl hij opklimt tot The Penguin. Het zal goed zijn om hem weer op de straten van Gotham te krijgen, voor een beetje gekte en chaos.”