Spierbundel Henny Seroeyen: “Ik werk al bijna de helft van m’n leven halfnaakt”

18 juli 2019

10u00

Nog tot 18 augustus kan je in het Antwerpse Fakkeltheater naar het komische stuk ''t Strand van Sint-Anneke' gaan kijken. Naast o.m. Janine Bischops, Myriam Bronzwaar en Peter Van de Velde zorgt 'De Buurtpolitie'-acteur Henny Seroeyen (36) ervoor dat de dames in het publiek (en wellicht ook enkele mannen) hun ogen de kost kunnen geven. Want Henny speelt volop zijn troeven uit, met alleen een sexy slipje aan.

“Die eerste keer voor een live-publiek, dat was spannend”, zegt Henny. “Maar intussen ben ik het gewend en vind ik het enorm plezant. De andere acteurs hebben mij heel goed opgevangen. Dat zijn ervaren rotten, zij dragen het hele toneelstuk. En ze hebben het ‘nieuwelingske’ dat ik ben op z’n gemak gesteld.”

Je speelt een ietwat mysterieuze gast, hé?

Welja, in het begin weet het publiek niet goed wat hij komt doen op Sint-Anneke. Hij gebruikt dan ook nog eens gebarentaal. En ja, voor die rol heb ik enkel een zwemshort aan. Op het einde van het stuk is er trouwens nog een verrassing. Dan geef ik een stripact.

Hm, niet slecht. Maar misschien niet zo evident voor jou?

Euhm ja, dat is zo. (lachje) Strippen... Het blijft voor mij elke keer een beetje lastig. Mijn lichaam gewoon showen, dat ben ik gewend. Maar een verleidelijke striptease... Allez ja, dat moet dan sexy en wat uitdagend zijn. En dat ligt me eigenlijk niet echt. Maar omdat we met z’n allen én met het publiek zoveel plezier hebben, gaat die stripact toch elke keer een beetje meer vanzelf. Al een geluk!

Je wordt in ‘’t Strand van Sint-Anneke’ puur als lustobject uitgespeeld. Jij vindt dat niet...

... vervelend of vernederend? Maar nee, totaal niet. Kijk: ik werk al bijna de helft van m’n leven in bloot bovenlijf, als model voor ondergoed en in het nachtleven.

Hoezo, in het nachtleven?

Welja, ik word vaak ingehuurd voor een discotheek of een party of zo. Om daar in bloot bovenlijf met mensen op de foto te gaan. Vroeger deed ik dat zo’n twee keer per week, nu iets minder. ’t Is dus meestal nachtwerk. Maar dat vind ik niet erg, ik slaap sowieso heel weinig en ’k heb daar geen last van. En ik ben dus helemaal niet preuts. In je halve blootje staan, da’s uiteindelijk een gewoonte. En daarbij: ik ben trots op mijn lichaam.

Dat mag, want je hebt er veel voor over om er zo uit te zien.

Inderdaad. En zonder dat lijf van mij had ik allicht nooit zoveel mooie kansen gekregen.

Heb jij eigenlijk wel tekst in het stuk?

Ja ja. Het blijft niet alleen bij gebarentaal, hoor. Zowel in het eerste als het laatste deel heb ik tekst. Al is dat niet te vergelijken met de hoofdacteurs, natuurlijk. Hun aandeel is beduidend groter dan het mijne.

Bereid jij je speciaal voor op elke vertoning?

Ah ja, het publiek wil toch iets moois te zien krijgen, hé. (lacht) Zoals elke andere ochtend kruip ik dan op mijn cardiofiets om ervoor te zorgen dat ik in shape blijf. En ik zorg ervoor dat alles mooi geschoren is. Mijn benen, m’n borst, onder m’n armen. En ook, euh... daar vanonder. Ah ja, het moet proper zijn.

In het stuk vallen de vrouwen als een blok voor jou. Als jij in het echte leven op het strand paradeert, zal je dat ook wel geregeld meemaken.

Oh, maar er zijn mannen met een nog mooier lichaam dan dat van mij, hoor. En zeker niet elke vrouw valt op zo’n afgetraind lijf. Sommige dames vinden een man met een buikje veel aantrekkelijker dan een spierbundel. Maar kijk, mijn conditie en hoe ik eruitzie, dat hoort voor mij bij m’n job. Het is zeker niet iets om te pas en te onpas mee te stoefen. Ik zie mijn lichaam als een werktuig.

Maar de dames in de zaal zetten het wel op een gillen als jij het podium op stapt.

Laten we zeggen dat er toffe reacties komen, ja. Maar ook een dikke pluim voor m’n tegenspelers. Het applaus voor hen is elke keer oorverdovend.

Je krijgt in het stuk ook amoureuze aandacht van kapper Maurice, gespeeld door Luc Caals. Overkomt jou dat ook in werkelijkheid?

Och, mij maakt dat niet uit. Zowel mannen als vrouwen kijken graag naar een mooi lichaam, toch? En ja, ik zal ook wel in de smaak vallen bij homo’s. Maar ook heteromannen zeggen mij dat ik een ferm lijf heb.

In het theater zien we je op een gegeven moment in een sexy wit broekje met een goudkleurige band. Ziet er duur uit.

Maar ’t is geen chic merk of zo. Marie Dries staat in voor de kleding in ‘’t Strand van Sint-Anneke’ en zij heeft dat broekje voor mij ontworpen en op maat gemaakt. Het ziet er geweldig uit en kan best concurreren met dergelijke broekjes van een topmerk. Het zit ook fantastisch goed, én het geeft voldoende steun. (lachje)

Dat slipje wordt toch na elke voorstelling gewassen?

Ja ja, in een zacht sopje. In het dagelijkse leven draag ik ook liefst van die aanpassende boxershorts, vaak van Armani of Calvin Klein. Een gewone slip zit vaak nogal ongemakkelijk, zeker om mee te sporten. En ook om te zwemmen voel ik me het best met zo’n model.

Over zwemmen gesproken: ga je deze zomer op vakantie?

Ja, samen met m’n vrouw en enkele vrienden. Een weekje Ibiza. Ook daar zal dat zwemshortje van ‘’t Strand van Sint-Anneke’ nog van pas komen. Ja, dat gaat mee de koffer in. Trouwens, ook op vakantie zal ik elke dag fitnessen, hoor. Zelfs op huwelijksreis ben ik daar elke dag twee uur vroeger voor opgestaan. Ik zeg het: dat hoort bij mijn job. Zonder sporten geen afgetraind lichaam, en dus ook geen werk.

