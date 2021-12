‘Spider-Man: No way home’ heeft derde beste openingsweekend ooit

‘Spider-Man: No way home’ heeft in z'n openingsweekend wereldwijd maar liefst 587,2 miljoen dollar (521,7 miljoen euro) opgehaald. Daarmee beleefde de film het derde beste openingsweekend ooit, na ‘Avengers: Endgame’ (1,2 miljard dollar, zo’n 1 miljard euro) en ‘Avengers: Infinity War’ (640 miljoen dollar, zo'n 568 miljoen euro). Sowieso al mooie cijfers, maar het wordt helemaal indrukwekkend als je bedenkt dat ‘Spider-Man’ nog niet te zien is in China, een van de grootste afzetmarkten ter wereld. De twee andere films waren tijdens hun openingsweekend wél in China te zien.