Spice Girls worden actiehelden in nieuwe animatiefilm TC

26 maart 2018

13u15 0 Showbizz Het lijkt erop dat er op alle mogelijke fronten een graantje zal worden meegepikt bij de nakende comeback van de Spice Girls. In Hollywood wordt een animatiefilm voorbereid waarin de band transformeert in een stelletje vrouwelijke superhelden.

In 1997 was er al 'Spice World', een film waarin de Spice Girls zichzelf speelden en ze spannende avonturen in Londen beleefden. Maar nu zouden de zangeressen dus niet zelf moeten acteren. Deze keer zijn er immers plannen voor een animatiefilm waarin de bandleden echte superheldinnen worden die hun 'girl power' aanwenden om de wereld te redden. De Girls zelf zijn wild van het idee en zouden het nu ook persoonlijk promoten bij de grootste productiehuizen. Zelf dromen ze ervan dat Disney deze film zou maken, maar er zouden nog enkele andere grote namen in de running zijn om hem uiteindelijk te produceren. Hoewel het scenario al min of meer klaar zou zijn, kan de prent ten vroegste in 2019 in de cinema verschijnen.