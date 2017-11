Speurders bekijken of de kalasjnikov van Tom Van de Weghe wel degelijk onschadelijk is DBJ

In het kader van het onderzoek naar illegaal wapenbezit, zijn enkele speurders ook langs geweest bij de openbare omroep VRT. Zij verifieerden of een onklaar gemaakt wapen dat voor een reportage was aangekocht in Slovakije, wel degelijk niet meer schietensklaar kan worden gemaakt. Dat is vernomen bij VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

In maart had journalist Tom Van de Weghe een onklaar gemaakte kalasjnikov aangekocht in Slovakije, voor een onderzoeksreportage naar aanleiding van de verstrengde wapenwetgeving in Europa. "Sindsdien werd dat achter slot en grendel bewaard op de VRT", aldus Van Goethem.

De onderzoekers wilden controleren of die kalasjnikov daadwerkelijk was gedeactiveerd. Ook hebben ze de bijbehorende certificaten ingekeken. "Ze hebben vastgesteld dat het heel grondig onklaar is gemaakt", aldus Van Goethem.