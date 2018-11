Spektakelmusical ‘40-45' kampt met technische problemen: voorstelling na vier pannes geannuleerd TK

22u04 30 Showbizz De voorstelling van ‘40-45', de spektakelmusical van Studio 100, is vanavond in mineur geëindigd. Nadat de show een paar keer werd stilgelegd omdat de rijdende tribunes niet goed werkten, kregen de toeschouwers uiteindelijk te horen dat de uitvoering geannuleerd werd.

“We merkten in het begin meteen dat de tribunes niet functioneerden zoals het moest”, vertelt een van de toeschouwers ons vanuit het pop-uptheater in Puurs. “Ze moesten mooi in een cirkel draaien, maar dat gebeurde niet.” De show werd in totaal drie keer stilgelegd om de problemen te verhelpen. “De eerste keer was iedereen nog muisstil, maar na de derde keer lagen we helemaal uit het verhaal. Best jammer.”

Toen ook de scène met de stoomtrein foutliep, werd besloten om de voorstelling af te blazen. “Ze zeiden dat ze ons zo niet de echte ervaring van het spektakel konden geven, en dat begrepen we wel.” De toeschouwers - er kunnen zo’n 1.660 mensen binnen in het immer uitverkochte theater - kregen een drankje aangeboden. “We kregen ook te horen dat we nieuwe tickets zullen krijgen, maar hoe ze dat zullen regelen of voor wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk pas in juni.”

Heel normaal

Jan Pieter Boodts, woordvoerder van Studio 100, liet in een reactie weten dat de show tien minuten voor het einde gecanceld werd. “We hadden inderdaad al enkele showstops gemaakt, waarbij we met de crew probeerden om de technische problemen op te lossen. Dat is deels gelukt, maar tien minuten voor het einde konden we het niet meer herstellen. We hebben toen het publiek toegesproken en gemeld dat we de show zouden annuleren.” Volgens Boodts reageerde iedereen begripvol, zeker omdat alle toeschouwers een nieuw ticket aangeboden zullen krijgen. “We waren bijna op het einde, maar we willen iedereen toch de show laten zien zoals die gemaakt is.” Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, moet nog blijken. “De technische kant van de zaak moeten we nog uitwerken.”

“Zulke problemen zijn heel normaal bij een dergelijke technische opvoering”, aldus Boodts nog. “Met zo’n ingewikkelde techniek loopt er af en toe iets fout.” Een van de medewerkers liet ons ook weten dat er tot dusver nog maar weinig problemen zijn geweest met de tribunes. Het systeem wordt ook altijd uitvoerig getest op dagen waarop er geen voorstelling plaatsvindt.

Ticketprijzen voor ‘40-45' beginnen aan 49,95 euro. De duurste categorie kost 94,95 euro.