Spektakel-musical ‘40-45’ opnieuw verlengd: “Zolang er publiek is, blijven we spelen” KD

19 november 2018

16u19

Bron: Studio 100 1 Showbizz Op 7 oktober werd de spektakel-musical ‘40-45’ losgelaten op het publiek. Vandaag maakte Studio 100 bekend dat er momenteel al meer dan 440.000 tickets de deur uit zijn. Daarmee is ‘40-45’ de meest succesvolle Vlaamse musical ooit. Omdat de vraag naar tickets blijft aanhouden heeft Studio 100 beslist om de productie nogmaals te verlengen. Momenteel zijn er voorstellingen gepland tot 20 oktober 2019.

De ticketverkoop van de spektakel-musical ‘40-45’ loopt al van bij de start bijzonder goed. Sinds de wereldpremière blijft de vraag naar tickets aanhouden. Op dit moment staat de teller op meer dan 440.000 tickets. “Voor een Vlaamse musical is dat een ongezien aantal. Dat het publiek deze voorstelling zo massaal in het hart sluit, is het mooiste compliment. Het is dan ook het publiek dat beslist hoe lang deze voorstelling zal blijven lopen”, klinkt het bij Studio 100.

Vanaf 2019 zullen ook James Cooke en Laura Tesoro hun opwachting maken in deze prestigieuze productie. James wisselt zijn rol af met Jonas Van Geel. Laura kruipt afwisselend met Nathalie Meskens en Clara Cleymans in de huid van Sarah. Tijdens de zomermaanden juli en augustus neemt de musical vakantie, in september gaan ze weer spelen. Eerder werd al aangekondigd dat de K3-shows, die in april gepland staan, ook voor een korte onderbreking zullen zorgen. “Dan kunnen de acteurs even uitblazen”, aldus Studio 100.

Om het grootse technische concept van de voorstelling, inclusief rijdende tribunes, te kunnen huisvesten, werd in Puurs het Studio 100 Pop-Up Theater gebouwd, helemaal op maat van deze voorstelling. Op alle vlakken is ‘40-45’ dan ook een uitzonderlijke productie geworden. “Onze ambities met 40-45 waren van bij de start bijzonder groot. Dat er vandaag meer dan 440.000 tickets de deur uit zijn maakt ons in eerste instantie vooral ongelooflijk dankbaar. ‘40-45’ is een productie geworden die heel veel mensen raakt en die een diepe indruk nalaat”, vertelt Gert Verhulst.