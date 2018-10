Spectaculaire première musical '40-45' blaast iedereen omver: "Volledig overdonderd. Wereldklasse" Redactie

08 oktober 2018

00u00 2 Showbizz Een adembenemend spektakel vol heftige emoties en verbluffende decors. Dat is '40-45', de nieuwste musical van Studio 100 die voorganger '14-18' doet verbleken. Bekend Vlaanderen was op de wereldpremière dan ook sprakeloos. "Dit is van ongeziene wereldklasse."

Onder massale BV-belangstelling ging gisteren de musical '40-45' in première in het Studio 100- pop-uptheater in Puurs. Omdat deze gigantische productie twee evenwaardige casts heeft, vonden er ook twee feestelijke voorstellingen plaats op dezelfde dag: één om 15 uur en één om 20 uur. Ongezien in Vlaanderen, net zoals het spektakel zelf. Kosten noch moeite werden gespaard om het publiek omver te blazen. Letterlijk zelfs. Want waar voorloper '14-18' enkel de magie van een rijdende tribune toevoegde, vliegt er nu een vliegtuig over de tribunes heen en dendert een trein tussen de toeschouwers door.

Dat technisch huzarenstukje maakte dat de zenuwen strak gespannen stonden bij cast en crew, maar achteraf kon iedereen opgelucht ademhalen. "Als je zo'n daverend applaus krijgt, dan kan je alleen maar genieten", aldus een glunderende hoofdrolspeler Jelle Cleymans. "Ondanks enkele moeilijke technische try-outs stond iedereen toch heel ontspannen te spelen. Ik ben zo trots op wat we hier neer hebben gezet."

Zijn tegenspeler Jonas Van Geel moest zelfs een traantje wegpinken tijdens het oorverdovende slotapplaus. "Dat is wat deze voorstelling met je doet. Het raakt je tot in het diepst van je ziel. En nu is de trein vertrokken tot 24 maart. Dat is lang, maar ik heb het gevoel dat veel mensen dit willen zien." Absoluut: er zijn nu al meer dan 250.000 tickets verkocht.

Krop in de keel

Nathalie Meskens, die de joodse Sarah speelt, kijkt met een positief gevoel terug op de première. "Ik denk dat we een stukje geschiedenis hebben geschreven. En voor mij als actrice was het een enorme uitdaging om deze emotionele scènes te spelen. De mensen kennen vooral mijn komische kant, maar nu zien ze een heel kwetsbare Nathalie aan het werk. Gelukkig mocht ik mijn tranen de vrije loop laten in deze voorstelling."

En dat deed het aanwezige publiek ook. Iedereen verliet de zaal met een krop in de keel. Natalia zelfs met tranen in de ogen. "Mijn papa heeft de oorlog meegemaakt, dus dit bracht wel wat teweeg", vertelt de zangeres die kwam supporteren voor haar boezemvriendin Nathalie Meskens. "Ik heb bijna constant gehuild. Deze voorstelling was echt van ongeziene wereldklasse."

Tine Embrechts sluit zich daar bij aan. "Ik ben eigenlijk geen fan van musicals, maar dit spektakel heeft me vol-le-dig overdonderd."

Emotionele boodschap

Studio 100-baas Gert Verhulst sprak het publiek voor de voorstelling duidelijk geëmotioneerd toe met een emotionele boodschap. "Laat ons leren uit het verleden, en dat we dit nooit meer laten gebeuren', klonk het over de Tweede Wereldoorlog. "We moeten zorgen dat het extremisme, dat nu af en toe opduikt, niet kan doorzetten. We moeten zorgen dat de zwarte bladzijde uit onze geschiedenis omgeslagen blijft en dat de geschiedenis zich nooit herhaalt."