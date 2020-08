Spectaculaire ‘Lion King’-show opnieuw te zien in Disneyland Paris CD

15 augustus 2020

17u10

Bron: Disney 3 Showbizz Vanaf vandaag, zaterdag 15 augustus, kunnen de bezoekers van Disneyland Paris opnieuw naar shows gaan kijken in het park. Zo komt het verhaal van ‘De Leeuwenkoning’ met Simba & co weer helemaal tot leven op de planken tijdens ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’. Met de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in achting.

Zo zijn de zitplekken in het Frontierland Theater, waar de show vier keer per dag wordt opgevoerd, anders ingedeeld om voldoende fysieke afstand tussen de bezoekers te creëren. Tijdens de voorstelling is het verplicht om een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 11 jaar en na elke show wordt de zaal grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Ook moet je reserveren via de Lineberty-app om zeker te zijn van een plekje.

In ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’ brengen zangers, dansers en acrobaten, verkleed als onder anderen Simba, Rafiki, Timon en Pumbaa, de beroemde scènes uit ‘De Leeuwenkoning’ weer helemaal tot leven met een originele twist. Ook de bekende hits uit die film, waaronder ‘The Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’, mogen niet ontbreken op het podium. Dit spektakel werd vorig jaar voor het eerst opgevoerd in het Franse park tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’ en was een gigantisch succes. Voor dit jaar hebben de makers lichtjes gesleuteld aan de show met onder andere nieuwe choreografieën en kostuums.

