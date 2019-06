Spectaculair: Tesla Model X van broers Azimi uit ‘The Sky Is The Limit’ smelt weg SVH

03 juni 2019

18u33 30 Showbizz Een trieste wereldprimeur voor de flamboyante broers Azimi uit ‘The Sky Is The Limit’. Hun wagen, een Tesla Model X, smolt zondagnacht helemaal weg. Na eerdere verhalen over brandende en smeltende Tesla-modellen, blijkt nu dus voor het eerst dat het dure ‘Model X’ niet helemaal veilig is.

“Dit is natuurlijk kut,” aldus Salar Azimi. “Anderhalf jaar geleden betaalden we 150.000 euro voor die wagen. We waren toen één van de eerste Nederlanders die met zo’n auto reden. Helemaal opmerkelijk is dat onze wagen zelfs niet aan het laden was, toen hij begon te smeulen. Wereldwijd is dit volgens mij de eerste keer dat een ‘Model X’ uit zichzelf ging smelten.”

Het incident met de luxewagen vond plaats in Rijswijk. “De algemeen directeur van Patro Eisden (de club waar Azimi voorzitter is, nvdr) had de auto even van mij geleend. Toen hij gisterennacht naar mij wilde rijden, gingen de deuren niet open. Even later was er een brandgeur. De brandweer is ter plekke gekomen en heeft de Tesla in een waterbad gelegd. Die is dus ‘total loss.’”

Al laten de Azimi’s dat net aan hun hart komen. “Ach, we hebben onder meer nog een Lamborghini Urus, een Lamborghini Avetador, een Ferrari F12 en een paar Mercedessen in de garage. Genoeg auto’s dus om ons te verplaatsen.”