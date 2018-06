Speciale 'Hallo Hautekiet' wordt uitgezonden op Radio 1 én StuBru TK

07 juni 2018

15u12

Bron: VRT 0 Showbizz Een tweet van Goedele Wachters beslechtte gisteren het pleit: Jan Hautekiet gaat zijn radioprogramma 'Hallo Hautekiet' nog éénmaal brengen voor zijn pensioen. Vandaag maakte de VRT bekend dat die speciale uitzending in de nacht van vrijdag op zaterdag zal plaatsvinden, zowel op Radio 1 als Studio Brussel.

Presentator Jan Hautekiet (63) gaat dit jaar op pensioen bij de VRT. Goedele Wachters stelde gisteren via Twitter de vraag om het verzoekprogramma nog eenmaal te presenteren. Hautekiet was het idee niet ongenegen, maar dan alleen als het 's nachts mocht. Niet veel later gaf de VRT haar akkoord: in de nacht van komende vrijdag op zaterdag zal Jan Hautekiet nog een keer als vanouds bellers te woord staan.

Jan Hautekiet neemt vrijdagavond Radio 1 over vanaf 22 uur, Studio Brussel volgt vanaf middernacht en samen gaan ze door tot zaterdagmorgen 7 uur. Het wordt echt vrije radio, Jan Hautekiet zelf benadrukt dat alles open ligt: "Hallo Hautekiet wordt jazz op de radio: partituren weg, en jammen maar. Vrije radio in de strikte zin van het woord. Free speech, interactie langs alle kanalen die uiteindelijk via de telefoon de lucht ingaat. Om 22.00 wordt de radiojam geopend. Waar we landen om 7 uur? Wie zal dat weten? We gaan langs onverkende paden, zoveel is duidelijk. Geen onvoltooid verleden, maar een maakbare toekomst."

'Hallo Hautekiet' liep tussen 1993 en 1999 op woensdagnamiddag en groeide uit tot radiogeschiedenis. Indien een beller niet interessant genoeg was, haakte Hautekiet meedogenloos in. Als taalpurist verbeterde hij steevast bellers als die een noemen/heten-fout maakten. Verschillende bellers kwamen wekelijks aan bod en werden haast correspondenten. Hallo Hautekiet was ook in 2002 eenmalig te horen op Studio Brussel.