Speciaal voor zieke kapitein Cory (11): Johnny Depp kruipt opnieuw in de huid van Jack Sparrow

CelebritiesHet lijkt onwaarschijnlijk dat Johnny Depp (59) ooit terugkeert in een nieuwe ‘Pirates of the Carribean’-film. Maar de acteur is wél opnieuw in de huid gekropen van zijn personage Jack Sparrow. Dat deed hij speciaal voor het Britse jongetje Kori Parkin-Stovell (11) uit Ripley, Derbyshire. Kori heeft een zeldzame hartaandoening en kreeg dankzij Make-A-Wish een speciale videoboodschap van de enige échte Jack Sparrow. Het jongetje wil graag 10.000 volgers op zijn YouTube-kanaal ‘Kraken The Box’ en daar wil de acteur bij helpen.