Speciaal voor Rode Neuzen Dag: Joepie komt nog één keer terug! KD/MVO

16 september 2019

10u22 25 Showbizz Goed nieuws, Joepienators! Rode Neuzen Dag lanceert ook dit jaar de ene na de andere actie om jongeren die het iets moeilijker hebben een hart onder de riem te steken. Dit jaar doen ze dat met een opvallende actie: de terugkeer van het populaire jongerenblad Joepie! We liggen op 16 oktober dus nog één keertje in de rekken. En extra leuk: de opbrengst gaat volledig naar Rode Neuzen Dag.

Het Laatste Nieuws brengt Joepie terug voor Rode Neuzen Dag. Wat kunnen we daarop zeggen behalve: “Joepie!” En er is natuurlijk geen Joepie zonder al jouw favoriete rubrieken! Waaronder het befaamde ‘seks & body’, vol interessante vragen. Daarnaast is er natuurlijk ook een romantische lovestory, een grote lading celebnieuws met sappige weetjes en toffe interviews. Vanzelfsprekend puilt het ook weer uit van de posters! Perfect om je kamer mee te behangen...

Jens Dendoncker maakte het grote nieuws bekend tijdens zijn poging om het wereldrecord applaudisseren te verbreken. Bovendien wordt deze Joepie heel speciaal, met een rasechte retro vibe die echt weer doet denken aan de Joepie van toen.

Wil jij ook zo'n absoluut collectorsitem in jouw kast hebben liggen? Snel dan op 16 oktober naar de winkel en hou vooral onze sociale media in de gaten voor meer nieuws!