Speciaal jaar vraagt om speciale editie: zo gaat Rode Neuzen Dag vandaag in zijn werk

Waarom de openheid van Jens Dendoncker belangrijk is: "Gemiddeld duurt het tot tien jaar voor iemand hulp zoekt”

6:14 Twee weken nadat bekend was geraakt dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, heeft Jens Dendoncker (30) zelf duidelijkheid verschaft over wat er aan de hand is: hij heeft zich laten opnemen op een psychiatrische afdeling om van zijn angsten af te komen. “Sterk wat hij doet”, zegt Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond. “Met zijn bekentenis maakt hij de drempel voor jongeren een stuk lager.” Dendoncker is lang niet alleen: één op de vijf mensen krijgt in zijn leven te maken met angststoornissen.