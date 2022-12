Spanning stijgt bij kandidaten ‘The Voice van Vlaanderen’: “Maar één coach die draaide in de Blinds en nu sta ik in de finale”

Celebrities Johnny Depp reageert tevreden op minnelijke schikking met Amber Heard: “Einde van een pijnlijk hoofdstuk”

Amber Heard (36) gaat dan toch niet in beroep in de rechtszaak tegen haar ex-man Johnny Depp (59). Op maandag liet de actrice via haar sociale media weten dat ze akkoord gegaan is met een minnelijke schikking. En dat tot grote vreugde van de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur.

