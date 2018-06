Spanning alom: deze 5 cliffhangers zullen de seizoensfinale van ‘Thuis’ doen knallen HL

08 juni 2018

20u40 2 Showbizz De laatste rechte lijn naar de seizoensfinale van ‘Thuis’ is vrijdagavond ingezet! Waldek ontdekte eindelijk wat de kijker al maanden wist en wat Mayra voor hem verborgen hield: dat hij niet de vader is van Zoë. Maar ook de andere verhaallijnen groeien langzaam naar hun climax. Deze vijf cliffhangers zullen de dubbelaflevering op donderdag 14 juni overheersen en doen knallen.

1. Hoe reageert Waldek op zijn teleurstellende ontdekking? De Pool had trouwplannen en woont samen met Mayra. Maar die blijkt hem te bedriegen. Dit kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. De spanning tussen hen escaleert. Mayra voelt nattigheid en zou wel eens onvoorspelbaar kunnen reageren.

2. De puberstreken van de onhandelbare Stan lopen uit de hand. Tom houdt zijn toekomstige adoptiezoon graag de hand boven het hoofd, maar het gaat van kwaad naar erger. Stan dreigt met zijn gedrag serieuze brokken te maken.

3. Hoe moet het nu verder met Marianne na haar ontslag uit het ziekenhuis? Tom is zijn bemoeizieke moeder beu en heeft haar op straat gezet. Nancy stelt haar voor om tijdelijk bij haar in te trekken, maar dat verstoort de harmonie in de Withoeve compleet.

4. Kobe organiseert een blind date om zijn vader Steven en Rosa opnieuw samen te brengen. Het eerste deel van dat plan is al geslaagd, want de twee hebben hun aanwezigheid bevestigd. Maar het valt nog af te wachten hoe ze zullen reageren als ze elkaar weer zien en beseffen dat dat gekoppeld worden. En of Karin opnieuw de grote stoorzender wordt.

5. Paulien en Adil verwachten nieuws over hun poging om via een IVF-behandeling zwanger te worden. Het was al een moeilijk parcours en hun broodnodige rust wordt verstoord door Julia, die weer is opgedoken. Adil bezocht Julia en dat blijft niet zonder gevolgen.

