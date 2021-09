Spannende eerste beelden: Bob en Ferry moeten samenwerken in derde seizoen ‘Undercover’

TV Luk Alloo vervult zijn televi­siedroom in ‘Alloo Live’

9 september Hou je voordeur in de gaten vanavond, want het zou zo maar eens kunnen dat Luk Alloo (57) daar plots voorstaat. In zijn nieuwste worp ‘Alloo Live’, vervult hij een televisiedroom die hij al twintig jaar koestert: met een cameraploeg door Vlaanderen trekken en compleet willekeurig - en in real time - aanbellen de bij Vlaamse huisdeuren.