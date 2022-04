Spanje vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen ‘Tinder Swindler’ Simon Leviev

Leviev bracht al eens tweeënhalf jaar door in de gevangenis in Finland nadat hij schuldig was bevonden aan de oplichting van drie vrouwen. Daarna bracht hij nog eens vijf maanden door in de gevangenis in Israël. Nu is hij weer op vrije voeten en houdt hij vol dat hij onschuldig is. “De persoon die ze afschilderen... Het is gek”, vertelde hij in een recent interview. “Dat ben ik niet, het is simpelweg een fantasie door Netflix. Het verschil tussen hem en de echte Simon is gigantisch. Ik heb nooit een vrouw of iemand anders om geld gevraagd. Maar nog eens, ik heb niks misdaan. Ik ben degene die hier het slachtoffer is. Ik ben een slachtoffer van Netflix. Er is geen bewijs.”