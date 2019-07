Spaanse gerecht erkent buitenechtelijke zoon van Julio Iglesias LH

10 juli 2019

12u58

Bron: Belga 0 Showbizz Een Spaanse rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat charmezanger Julio Iglesias (75) de biologische vader is van een 43-jarige Spaanse man. Zijn moeder claimde dat Javier Sánchez Santos geboren werd negen maanden na een korte relatie met de zanger en de rechtbank volgt die stelling nu.

Het Spaanse hooggerechtshof had een eerste vraag tot erkenning in 1999 verworpen. Achter gesloten deuren deed de voormalige Portugese danseres Maria Edite nu haar relaas. Ze stelde dat ze in juli 1975 in Catalonië een relatie van een week had met de Spaanse zanger. Negen maanden later zag haar zoon het levenslicht, aldus de advocaat van de familie. "Er was ook sprake van fysische gelijkenissen tussen de twee mannen”, aldus advocaat Fernando Osuna. De zoon heeft alleszins bruin haar en bruine ogen.



De Spaanse crooner weigerde steeds een DNA-test. Hij was niet persoonlijk aanwezig tijdens het proces. Zijn advocaat liet weten dat de zaak reeds beoordeeld was en de andere partij toen het onderspit delfde.



De zaak rond de best verkopende Spaanstalige zanger kreeg heel wat media-aandacht. Niet in het minst omdat een privédetective Julio Iglesias Junior had benaderd toen die in Miami aan het surfen was. De detective bemachtigde een fles water die de zoon vastgehouden had om zo een DNA-test uit te voeren. Volgens de advocaat toonde de test aan dat Julio Iglesias Junior en Javier Sanchez Santos broers zijn. De rechtbank wees dit bewijsmateriaal wel af.