Spaanse actrices bieden humoristische kijk op quarantaine in unieke Spaanse sitcom

09 april 2020

21u19

Bron: Reuters 0 Showbizz Een nieuwe Spaanse sitcom over het leven in tijden van een lockdown als gevolg van het coronavirus toont met een knipoog hoe vrouwen het ouderschap, hun job en het huishouden proberen te combineren. Spanje is een van de Europese landen die het zwaarst werden getroffen door het virus.

De zevendelige reeks ‘Diarios de la cuarentena’ (Quarantainedagboeken, red.) ging dinsdag van start op de openbare omroep RTVE en toont hoe de opsluiting samenleven met anderen op de spits drijft, vertellen de producers van de reeks. De vijftien acteurs van de serie filmen zichzelf allemaal thuis met hun eigen camera.

De serie toont hoe gestresseerde vrouwen met hun partners onderhandelen over de zorg voor de kinderen, proberen oudere familieleden te helpen langs de telefoon en via online workouts proberen in vorm te blijven, in combinatie met de dagelijkse druk die het leven in quarantaine met zich meebrengt.



De Spaanse premier waarschuwde er dinsdag voor dat de Spanjaarden nog zeker tot mei in hun kot zullen moeten blijven. De lockdownregels in Spanje zijn erg streng: inwoners mogen enkel hun woning verlaten om naar de dichtstbijzijnde apotheek of supermarkt te gaan en voor hun job, indien die essentieel is. Kinderen mogen het huis niet uit.

Maar multitasken blijkt niet eenvoudig. Ongeveer 80 procent van de Spaanse vrouwen geeft aan dat het moeilijk is om tijdens de lockdown thuis te werken. Volgens 97 procent van hen ligt dat aan hun kinderen, zo blijkt uit een rondvraag van vrouwenrechtenorganisatie Association Yo No Renuncio.

Het Spaanse publiek reageert verdeeld op de vraag of humor de beste manier is om om te gaan met de huidige crisis. Sommigen vinden het ongepast om te lachen met de situatie, aangezien het virus in het land al aan meer dan 15.000 mensen het leven kostte. “Als ze nu eens even snel waren geweest in het beheren van de gezondheidscrisis als ze waren met het uitvinden en filmen van een reeks die er mee spot”, schreef een zekere Don Rodrigo op Twitter.