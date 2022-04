Soulsister krijgt zaterdag Lifetime Achievement Award op MIA’s

Soulsister werd opgericht in 1986, door Jan Leyers en Paul Michiels. Hun debuutalbum ‘It Takes Two’ en single ‘The Way To Your Heart’ zijn meteen een groot succes. Soulsister staat bovenaan de Belgische muziekcharts en ook in Europa en de Verenigde Staten scheert de band hoge toppen. Ook opvolger ‘Heat’ is een groot succes. De eerste single uit het album, ‘Through Before We Started’, schiet meteen naar de top van de hitlijsten. Een jaar later, in oktober 1991, zijn van ‘Heat’ meer dan honderdduizend exemplaren verkocht. Na nog twee albums houdt de band er in 1995 tijdelijk mee op. Pas in 2007 verenigen Leyers en Michiels zich opnieuw. De twee treden nog steeds samen op.