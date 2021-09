Soulsister is terug met nieuwe muziek: “Nee, we hebben niets te bewijzen”

“Had je ons in 2010 gezegd dat het tot nu zou duren voor we opnieuw muziek uitbrachten: ik had het niet geloofd”, lacht Jan Leyers (63) wanneer we mekaar treffen in Studio Haifax in Ternat. Samen met Paul Michiels (73) repeteerde hij hier de afgelopen maanden voor de opnames van drie nieuwe songs. Een bijhorend album komt er niet, maar single ‘Something I Need To Know’ - over een relatie die spaak loopt - wordt binnen enkele dagen als eerste gelost. Daarmee kroont het nummer zich hoe dan ook tot de eerste nieuwe song van Soulsister in elf jaar tijd. “Soms schrik ik er zelf van dat er zoveel tijd overheen gegaan is. Zeker omdat we - sinds onze reünie in 2008 - voortdurend op het podium stonden. Tot corona toesloeg. Maar goed, dan krijg je weer tijd voor andere dingen. Zoals het schrijven van nieuwe nummers.”