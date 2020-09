SOS lege batterijen: wat doe je ermee en waarom is inzamelen belangrijk?

18 september 2020

08u00 0 Showbizz Bracht jij al batterijen naar een inzamelpunt? Waarschijnlijk wel, want de Belg blijkt op Europees vlak een voorbeeld. Het Belgische Bebat, het bedrijf dat jouw batterijen nieuw leven inblaast, probeert op verschillende manieren te sensibiliseren, zoals recent nog via de song Pachamama in samenwerking met Slongs en The Voice Kids. Maar waarom is het zo belangrijk om batterijen in te zamelen en hoe doe je dat veilig?

Een klein gebaar, maakt een groot verschil: het is al jaren het motto van Bebat. Dit Belgische bedrijf geeft al meer dan 25 jaar nieuw leven aan gebruikte batterijen door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Nele Peeters, directeur marketing bij Bebat: “Door simpelweg je lege batterijen binnen te brengen in een Bebat-inzamelpunt, kunnen wij ze recycleren en zo de grondstoffen hergebruiken. Op die manier vermijden we dat er schaarse metaalertsen moeten ontgonnen worden uit de natuur, en krijgen batterijen een tweede leven in andere toepassingen.” En die blijken verrassend: zo kan je met de grondstoffen van 13 batterijen een brilmontuur maken, uit 120 stuks haal je een gieter…

Slongs & Gala achter de microfoon

Om dat doel te bereiken, is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren, iets waar Bebat voluit voor gaat. En met succes, want de Belg is koploper in Europa op het vlak van sorteren en recycleren van batterijen. Om ook kinderen, de volwassenen van morgen, te bereiken, ging Bebat recent een samenwerking aan met The Voice Kids en de Antwerpse rapster Slongs. Nele Peeters: “Slongs draagt dezelfde waarden en normen uit als wij. Ze slaagt erin op een heel mooie manier te vertalen wat wij willen vertellen.”

Het resultaat is Pachamama, een aanstekelijke song gezongen door Slongs mét gastoptreden van The Voice Kids-winnares Gala. De boodschap? We hebben maar één planeet, draag er zorg voor!

Veilig? Check!

Ik heb toch amper lege batterijen thuis, denk je misschien. Maar wist je dat een gezin er gemiddeld 131 in huis heeft, waarvan 26 lege? Hoe bewaar je ze veilig en waar breng je je gebruikte batterijen naartoe?

Enkele tips op een rijtje:

- Bewaar lege en nieuwe batterijen nooit samen

- Bewaar je batterijen op kamertemperatuur, op een droge en goed geventileerde plaats

- Zorg dat je je batterijen buiten het bereik van kinderen bewaart

- Bewaar je batterijen nooit in een metalen doos om kortsluiting te voorkomen

- Een lekkende batterij? Doe deze apart in een doorzichtig plastic zakje

Inzamelen maar!

Zorg mee voor onze planeet en vraag gratis een inzameldoosje of zakje aan via de Bebat-site. Je lege batterijen breng je binnen bij een Bebat-inzamelpunt in jouw buurt of je vraagt heel eenvoudig een ophaling aan via de website . Meer info & tips op www.bebat.be.

Een song met effect

Nog een extra mooie reden om de song Pachamama te bekijken en te beluisteren: per 100 streams plant Bebat een vierkante meter bos voor Natuurpunt, waarmee de boodschap van het nummer meteen in actie wordt omgezet!