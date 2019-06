Exclusief voor abonnees Sophie ‘Sansa Stark’ Turner: “Het einde van Game of Thrones was een gigantisch huilfestijn” Redactie

03 juni 2019

08u16

TV Van alle sterren die om de kroon knokten in Game of Thrones, wordt zij misschien wel de grootste ster. Zo is Sophie Turner (23) binnenkort te zien in de nieuwe X Men-film. Maar die roem eiste ook al zijn tol. "Op de set voel ik me geweldig. Maar meteen daarna komt de angst opzetten."

Na jaren van drama, revolutie en bloederige strijd kan Winterfell opgelucht ademhalen. Onder de nieuwe Koningin van het Noorden, Sansa Stark, breekt eindelijk een tijdperk van rust en vrede aan.

Maar op een stralende lentenamiddag in Manhattan kijkt de actrice die Sansa vertolkt uit op een ander, níeuw koninkrijk. Vanuit een hotel dat tot aan de wolken reikt, tuurt Sophie Turner naar de glinsterende haven en het verderop gelegen Ellis Island en het Vrijheidsbeeld, eeuwenoude landmarks die je nog altijd naar adem doen happen, vooral in je wittebroodsweken met de stad.

Turner verkaste vorig jaar van Londen naar hier en trok in bij popster Joe Jonas, waardoor haar droom om in New York te wonen werkelijkheid werd. Op dat ogenblik in maart was Jonas nog maar net haar verloofde. Game of Thrones was nog niet aan zijn laatste seizoen begonnen en Dark Phoenix, de nieuwe X-Men-film waarin ze deze zomer de hoofdrol speelt en meer gevestigde sterren als James McAvoy en Jennifer Lawrence naar de achtergrond verdringt, was nog ver genoeg weg om nauwelijks als echt aan te voelen.

In een luchtbel

“Het voelt nog altijd een beetje alsof ik in een luchtbel zit”, zei ze toen. Maar het leven gaat snel als je 23 bent, en nog sneller wanneer je van de ene topproductie in de andere stapt. In de volgende weken zou ze in Las Vegas Jonas huwen; een benefiet doen voor de jaarlijkse mode-expo van het Metropolitan Museum of Art in New York; goat yoga demonstreren voor Vogue; dollen met een eenhoorn voor Harper’s Bazaar; de fameuze koffiebekerscène uit Game of Thrones ontleden in de Tonight Show – en dat allemaal terwijl ze als Sansa Daenerys Targaryen tot licht ontvlambare woede drijft in de HBO-serie.

Op 5 juni komt Dark Phoenix uit, waarin zijzelf en haar personage Jean Grey uit hun comfortzone stappen om te zien of ze tot meer in staat zijn dan ze zelf denken. Voor Turner betekent dat de overstap maken van Thrones, dat bijna tien jaar lang haar thuis was, om uit te vissen of haar eigen voorraad bovennatuurlijke krachten ook volstaan om een Marvel-superheldenfilm te dragen.

