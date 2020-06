Sophie Dewulf over de ziekte van partner Arno: “Ik vond het de hel, maar hij laat zich niet uit het lood slaan” SDE

24 juni 2020

13u00

Bron: HUMO 5 Showbizz Sophie Dewulf (40) is al jaren de levensgezellin van muzikant Arno Hintjens (71). Z’n ziekte - hij kreeg de diagnose pancreaskanker - baarde haar veel zorgen, vertelt ze in HUMO. “Ik heb vijf of zes mensen met die kanker gekend, en ze zijn allemaal binnen de zes maanden heengegaan.”



“Ik had gemerkt dat het wit van zijn ogen een gelige kleur had gekregen”, zegt Sophie Dewulf in HUMO. Ze herinnert zich het moment waarop ze besefte dat haar partner goed ziek was. “Zijn huisdokter kon niet meteen iets vinden, maar daar nam ik geen genoegen mee: ‘We gaan naar het ziekenhuis.’ Daar viel de diagnose: pancreaskanker. Vooral het woord ‘pancreas’ baarde me zorgen: ik heb vijf of zes mensen met die kanker gekend, en ze zijn allemaal binnen de zes maanden heengegaan.”

Dewulf, een hondentrainster en actrice, is onder de indruk van hoe Arno met z'n ziekte omgaat, zegt ze. “Ik vond het de hel, maar hij laat zich door niets of niemand uit het lood slaan. ‘Als je leven op het spel staat, komt je ware ik naar boven’, zeggen ze. Bij hem kwam er een kalme kracht naar boven. Hij blijft er onwaarschijnlijk zen onder. Intussen heb ik er ook vertrouwen in gekregen: het ergste, de operatie, is achter de rug en de chemotherapie slaat aan. Ik kan weer ademhalen. Tijdens de lockdown was ik erg bang voor het virus, maar nu moeten we stilaan weer beginnen te leven: weer op restaurant gaan, weer op café.”

