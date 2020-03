Sonny pakt Laura keihard terug met een rondje non-verbale agressie Mark Coenegracht

29 maart 2020

21u05 3 tv Bijzonder leerrijk, boeiend en interessant maar bijwijlen keihard. Dat was de zevende aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Bij geen van de vier koppels is het ‘gewonnen spel’. Zelfs niet bij tortelduifjes Winnie en Jonah, bij wie het gemis van het zoete gemak van ‘Hotel Mama’ opflakkert. Lothar verdient dan weer de prijs voor ‘zelfopoffering, zelfkastijding en blinde edelmoedigheid’. Wij zouden zelf al lang zijn opgestapt of Tati richting Colruyt in Gavere hebben gestuurd.

Nog een paar afleveringen te gaan voor de koppels duidelijk moeten maken of ze hun huwelijk ook zonder camera’s willen verder zetten. Dat er voor positieve resultaten nog veel werk aan de winkel is, is een understatement. Het maakt dit vijfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ er alleen maar boeiender op. Niks is zeker, behalve dat instant toprelaties een illusie zijn. Neem nu Sonny en Laura. Match made in heaven, leek het toen de twee elkaar voor het eerst zagen in het stadhuis van Turnhout. ‘Een tijger’, vond Laura haar fonkelnieuwe partner toen, maar tijdens een super idyllische huwelijksreis klapte ze volledig dicht. Het leidde Sonny tot wanhoop en de muur tussen de twee leek alleen maar hoger te worden.

Vorige week pakte Sonny zijn rugzak en trok er een paar dagen tussenuit. Het zorgde bij Laura voor de broodnodige click. Er volgde een fijne reünie, maar Sonny is duidelijk op wraak uit en pakt nu op zijn beurt uit met een rondje non-verbale agressie. Of dat de relatie tussen de twee ten goede gaat komen is een ander paar mouwen. Duidelijk is wel dat Sonny een spiegel voor Laura heeft gehouden.

Kleine kantjes van Nick en Christophe

Samenleven dat is immers duidelijk hard werken. Dat hebben onze homovrienden Nick en Christophe heel erg goed begrepen. De wetenschap heeft hen gematcht en daar zijn heel veel redenen voor. Dat ze plus en min zijn bijvoorbeeld. Want als magneten trekken ze elkaar aan. Maar het zorgt ook voor geknetter. Het leuke aan dit homokoppel is dat ze keihard werken aan hun relatie. Open en bloot elkaars eigenheden ontdekken, bestuderen en indien nodig bekritiseren. Nick en Christophe leven nu een paar weken samen en zijn duidelijk gegroeid in hun relatie. Of ze elkaars kleine kantjes gaan blijven accepteren is een andere vraag. Maar dat ze zelfs in het donker in bed elkaar toevertrouwen dat ze al hun gevoelens voor en van elkaar moeten bespreken wijst op héél veel goede wil.

De tegenstellingen tussen de vier koppels maken deze ‘Blind Getrouwd’ boeiend en interessant. Willen of niet, je leeft mee. Je supportert of je vindt deze of gene partner echt maar niks. Leven en samen leven, zelfs nog voor corona ons leven mee ging bepalen, is soms belachelijk gemakkelijk, maar vaak ontzettend moeilijk. Dat maken Winnie, Jonah, Christophe, Nick, Lothar, Tati, Sonny en Laura permanent duidelijk.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door.

Christophe & Nick: Voorbeeld van relatieopbouw

De makers van ‘Blind Getrouwd’ hebben een paar seizoenen tevergeefs gezocht naar twee homo’s die matchten voor een huwelijk. Dat Nick en Christophe zich als eersten smijten om een resem taboes te lijf te gaan, siert hen. Alleen al voor die durf duimen wij voor hen. Komt daarbij dat ze het voorbeeldkoppel zijn om ‘Blind Getrouwd’ op de juiste manier aan te pakken. Aanvankelijk was het vooral lachen, met zichzelf en de situatie. Dan kwam de verbazing en de verwondering. En nu is er de uitdieping. Ja, Nick en Christophe zijn echt wel verschillende mannen. De ene afgeborsteld, netjes, stylish. De andere fan van een groen, alternatief leven. Ja, ze ergeren zich bijwijlen aan elkaars gedrag, maniertjes, levenswijze. Maar ze werken er aan. Open en bloot. Zonder gène. Ook voor de tv-gluurder.

Slaagkansen: van 30 naar 60 procent

Laura & Sonny: Van hetzelfde laken een broek

Speelde Laura de voorbije weken een spelletje? Catch me if you can, Sonny? Geen idee. Sympathiek kwam ze alvast niet over tijdens haar huwelijksreis. Maar plots slaat alles om. Haar man trekt er een paar dagen tussenuit. Als hij weer ‘thuis’ is, wil ze haar relatie met hem plots wel alle kansen geven. Plots tatert ze ze op los, wil ze hem overal mee naar toe sleuren. Maar Sonny speelt niet mee en geeft Laura van hetzelfde laken een broek: een dosis non-verbale agressie. Ongemakkelijk voor de kijker die niet weet voor wie hij nu nog moet supporteren.De balans is plots helemaal omgeslagen. Komt dat straks mooi in evenwicht?

Slaagkansen: van 15 naar 25 procent

Winnie & Jonah: Vergeet meteen Hotel Mama

Druk-druk-druk, want beide professioneel goed bezig. Dan durft zo’n jonge relatie al eens onder druk komen te staan. Wegens te veel extra activiteiten. Dat weegt duidelijk het zwaarst door bij Jonah, die echt minder wereldburger is dan Winnie. Acht jaar ‘Hotel Mama’ hebben van hem een softie gemaakt. Na het avondeten te moe om nog actief te zijn. Nog nooit naar een warenhuis moeten gaan. Een winkelkarretje voor kinderen? Nooit gezien! Dat wordt dus een tandje bijsteken om energiebal Winnie bij te blijven. Gelukkig vindt Jonah zijn Winnie de mooiste vrouw ter wereld. Dat moet voldoende reden zijn om zich driedubbel te plooien. Als Winnie die inspanning kan waarderen is dit koppel een blijvertje.

Slaagkansen: van 85 naar 90 procent

Tati en Lothar: Het is over en uit voor Lothar

Boeken toe, Lothar. Dat is enige goede raad die we aan de liefste sloef van deze ‘Blind Getrouwd’-reeks kunnen meegeven. Hij heeft meer dan voldoende goede wil en de ene kans na de andere geboden aan Tati om haar duidelijk te maken dat ‘Blind Getrouwd’ geen sprookje is. Dat de ridder op het witte paard niet bestaat. Dat hij haar alle kansen wil geven en haar ontzettend respecteert, maar Tati is, vrezen wij, niet volwassen genoeg, niet rijp genoeg, om al die goede wil een plaats te geven. Ze is 29 jaar, lijkt de wereld aan te kunnen, maar die wereld is blijkbaar toch niet veel groter dan Gavere en directe omgeving. Ze heeft naar eigen zeggen vorige ‘Blind Getrouwd’-reeksen goed bekeken, maar niks wijst erop dat ze begrepen heeft, lessen heeft getrokken, uit successen en mislukkingen van de koppels die haar vooraf gingen. Ik heb de eerste dag niks gevoeld. Ha, dan is dit ‘experiment’, zoals ze het consequent noemt, mislukt. Maar, wees dan moedig en pakt uw boeltje bij elkaar. Stop met de schijn wat hoog te houden voor de liefste grootouders die je je kan voorstellen. Stop met Lothar te kwellen door hem consequent, werken of niet, op een te kleine zetel te laten slapen. En stop die plaat alsjeblieft. We zien zelf wel elke zondag dat het niks wordt. Goed, streep eronder dan. Koffers pakken alsjeblieft.

Slaagkansen: status quo op 5 procent