Sonny en Christophe uit ‘Blind Getrouwd’ zijn opnieuw verliefd FV

28 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Gaf deze editie van ‘Blind Getrouwd’ u een wat wrang gevoel op het einde? Met al die mislukte huwelijken en maar niet ontluikende liefde? Dan is er alsnog heuglijk nieuws te melden. Want zowel Sonny (30) als Christophe (38) hebben intussen iemand gevonden die hun hart van liefde vervult. Dat is te lezen in Dag Allemaal.

Geen happy end voor Sonny en Christophe in ‘Blind Getrouwd’, maar ze beleven beiden wel een mooi, nieuw liefdesverhaal. In het geval van Sonny is dat nog pril, Christophe is al iets langer samen met de nieuwe man in z’n leven. De identiteit van hun geliefden houden ze liever nog even geheim. Maar het zal voor beiden ongetwijfeld deugd doen na hun teleurstellende ‘Blind Getrouwd’-parcours. Voor zowel Christophe als Sonny gold daarin dat ze zeven weken lang vruchteloos hun uiterste best deden om hun partners, Nick en Laura, voor zich te winnen.

Christophe staat erop om z’n nieuwe relatie toch enigszins te duiden. Hij weet dat veel kijkers in hem en Nick hét ideale koppel zagen, en beseft dat zij misschien teleurgesteld kunnen zijn, nu die ballon helemaal doorprikt wordt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Goedgekeurd door Nick

“Na een bijzonder intense periode met ‘Blind Getrouwd’ was een nieuw lief dan ook het laatste waaraan ik dacht”, vertelt Christophe. “Maar liefde laat zich niet zo gemakkelijk ketenen. Via een gemeenschappelijke vriendin werd ik voorgesteld aan een man met wie het meteen bijzonder goed klikte. Een hart kan in duizend stukken liggen, er is altijd iemand die het gelijmd krijgt. En dat bleek dus het geval. Iemand die corona én ‘Blind Getrouwd’ kan doorstaan. En ja, aangezien Nick en ik nog steeds goede vrienden zijn, wist hij vrij snel van mijn gevoelens voor mijn vriend. Hij heeft hem zelfs helemaal goedgekeurd.”

Het lijkt nu allemaal heel snel te gaan na de beslissingsmomenten in ‘Blind Getrouwd’. Maar die opnamen vonden al bijna vijf maanden geleden plaats. Wij wensen beide koppels in elk geval alle geluk toe.

Lees ook:

‘Blind Getrouwd’, zes maanden verder: Sonny is Laura vergeten en staat helemaal open voor een nieuwe liefde

Onze redacteur was getuige in ‘Blind Getrouwd’: “Of ik Sonny opnieuw zou inschrijven? Ik denk het niet” (+)

Bekijk ook: Het beslissingsmoment van Sonny en Laura



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.