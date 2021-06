Sonja Kimpen ging van ‘vierkant blokske’ naar gezondheidsgoeroe: “Pesterijen waren basis om van gezondheid mijn levenswerk te maken”

De verrassingen en valkuilen van het leven hebben Sonja Kimpen niet gespaard. “Toen mijn oudste zoon Niels 8 jaar was, had hij een hersentumor”, vertelt ze in Primo. “Hij zweefde tussen leven en dood. Maar ook als moeder moest ik doodsangsten overleven. De schrik om ons kind te moeten afgeven? Ik stond ermee op en ging ermee slapen. De dokters dachten dat het een kwaadaardige tumor was, maar ze konden pas zeker zijn nadat ze Niels z’n schedeldak eraf haalden. Dat was een levensgevaarlijke operatie die liefst acht uur duurde. De kans dat hij het zou halen was 50 procent. Gelukkig bleek het géén tumor te zijn, maar een angioom. Da’s een soort kluwen van bloedvaatjes. Sindsdien is mijn dankbaarheids- en carpe diem-gevoel heel groot. ‘En nu is niets nog stress’, heb ik met mezelf afgesproken toen Niels gezond en genezen verklaard werd. Op dezelfde afdeling in het ziekenhuis zag ik immers genoeg ouders zónder kind naar buiten gaan. Het is dus een klein mirakel dat mijn oudste zoon het gehaald heeft. Klagen en zagen heb ik toen uit mijn woordenboek gebannen.”