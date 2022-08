Songfestivalwinnaars Kalush Orchestra zijn terug van het front in Oekraïne: “Onze cultuur wordt vernietigd”

Ze hadden amper twee repetities nodig gisteren, op de zeedijk van Westende. Kalush Orchestra kwam, zag en maakte indruk op de talrijk opgedaagde toeschouwers. Zichtbaar aangedaan door de liefde van het publiek ook, dat tijdens het refrein van ‘Stefania’ voluit meezong. “Het is heel bijzonder voor ons om hier te zijn”, vertelt frontman Oleh Psiuk. “We voelen ons goed, en zijn heel dankbaar aan iedereen die ons hier ontvangt. We zijn momenteel bezig aan een wereldtournee. Die doen we omdat we hopen dat de hele wereld Oekraïne blijft steunen.” Omdat in hun thuisland de staat van beleg nog steeds is afgekondigd, kreeg de groep wederom een speciale toestemming om te toeren. “Zo kunnen we aan de hele wereld onze cultuur laten zien, en tonen dat die nog steeds bestaat. Dat is écht nodig, want op dit moment wordt onze cultuur vernietigd.”