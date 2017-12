Songfestivalwinnaar Salvador Sobral heeft een nieuw hart MV

18u31

Bron: VRT NWS 2 EPA Showbizz Songfestivalwinnaar Salvador Sobral heeft een nieuw hart gekregen. Dat bericht de Portugese media. De toestand van de Portugese zanger zou stabiel zijn, maar dat werd nog niet officieel bevestigd.

De pas 27-jarige Portugees won eind mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev het Eurovisiesongfestival met zijn ballade Amar Pelos Dois. Het was toen al bekend dat hij met ernstige gezondheidsproblemen kampte. Hij liep rond met een zware hernia en had hartproblemen.

De voorbije drie maanden wachtte Sobral op een nieuw hart in het ziekenhuis. Gisteren werd eindelijk een geschikt hart gevonden, waarna de zanger meteen geopereerd werd.

De toestand van de zanger zou stabiel zijn, maar dat werd nog niet officieel bevestigd. Later vandaag volgt een persconferentie over zijn toestand.