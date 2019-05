Exclusief voor abonnees Songfestivalwinnaar Duncan Laurence werd in z’n jeugd zwaar gepest: “Muziek is mijn redding geweest” Jan Ruysbergh

31 mei 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Duncan Laurence (25) is na zijn Songfestivaloverwinning een ware volksheld in Nederland. Een complete ommekeer na de pesterijen uit zijn jeugd. “Ik droeg een bril, had sproeten, er zat een spleetje tussen mijn tanden en ik was homo”, zegt hij. “Het ideale slachtoffer voor pestkoppen.”

Niet alleen de Nederlanders, ook veel Belgen juichten toen Duncan Laurence - echte naam Duncan de Moor - in Tel Aviv het Songfestival won met zijn zelfgeschreven nummer ‘Arcade’. Het was al 44 jaar geleden dat Nederland nog eens gewonnen had. Intussen reisde de zanger al naar Duitsland en Engeland en trad hij op in ‘The Voice’ bij ons. ‘Heel fijn om de Belgische fans eens te zien, want jullie hebben me ook veel punten gegeven’, aldus Duncan. ‘Ik sta ook al op nummer 2 in jullie hitparade, en daar ben ik heel dankbaar voor.’

