Songfestivalkenner André Vermeulen verwacht geen saaie editie: “Neen, Oekraïne heeft niet op voorhand al gewonnen”

Roze nylon, leger danseres­sen en seks in 't Sportpa­leis met Dua Lipa: “Let’s get crazy, Antwerp!”

Van wat fever gesproken. Haar nieuwe BFF Angèle was er dan wel niet bij zoals gehoopt - zij moest optreden in Frankrijk - maar de passage van Dua Lipa zette vrijdagavond vlam in de pijp in het Sportpaleis zoals we dat lang niet meer gezien hebben. Véél spandex, holografische discobollen en een levensgrote Elton John voor uw neus. Tot zelfs een paaldansje met haar microstatief toe en geflirt met haar leger dansers: àlles kon en mocht in het over the top-spektakel. En zaterdag opnieuw.

7 mei