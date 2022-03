Songfestivalkandidaat over toestand in Oekraïne: “Mijn vriendin maakte vandaag molotovcocktails”

De zanger van de band Kalush Orchestra is er niet goed van. Slechts enkele weken geleden kreeg hij te horen dat hij naar het Songfestival in Turijn mag, en vlak daarna brak de oorlog uit in zijn thuisland. Opeens werd zijn nummer, ‘Stefania’, veel meer dan een liedje voor het festival. Het werd een strijdlied voor zijn volk, en uiteraard ook in één klap de topfavoriet voor de eindwinst in Italië. Maar het hoofd van Oleh Psiuk staat momenteel helemaal niet naar optreden. Hij woont in Kalush, in het westen van Oekraïne, en bereid zich voor op de naderende Russische troepen. “Mijn vriendin heeft vandaag molotovcocktails gemaakt”, zegt hij. “Het was de eerste keer dat ze zoiets deed. Heel eng is dat. Maar we kunnen niet anders. Zelf werk ik met een vrijwilligersteam om voedsel in te zamelen en mensen het land uit te helpen.” Hij hoopt dat de rest van de wereld Rusland vanaf nu zal buitensluiten. “Ze zijn niet alleen agressief tegen Oekraïne, maar tegen heel de wereld. De Russen zelf beseffen dat niet. Dus ze moeten het op de harde manier ondervinden.”