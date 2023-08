Songfestival-winnares Ruslana emotioneel bij ‘Tien Om Te Zien’: “Wij zijn al zo dankbaar, maar blijf je actief inzetten”

ShowbitsMet de auto, de trein en het vliegtuig. De Oekraïense zangeres Ruslana (50) is dagenlang onderweg geweest om op het podium van ‘Tien om te zien’ te staan. Ook in 2004, het jaar dat ze het Eurovisiesongfestival won, was ze al eens te gast in het programma en daar heeft ze warme herinneringen aan. Intussen leeft de zangeres in een land in oorlog.