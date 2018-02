Solden bij de Pfaffs: villa alwéér in prijs verlaagd TDS

14 februari 2018

19u06

Bron: Hebbes.be 0 Showbizz Jean-Marie en Carmen Pfaff geraken maar niet af van de twee villa’s die ze al geruime tijd proberen te verkopen in Brasschaat. Daarom beslisten de Pfaffs om de vraagprijs voor hun pand in de Guyotdreef nog eens te laten zakken.

Voor de villa in de Guyotdreef - waar de realityreeks rond de Pfaffs zich groten- deels afspeelde - vraagt de familie nu nog 695.000 euro. Dat is 100.000 euro minder dan een maand geleden, en 200.000 euro minder dan eind 2017. In 2009 bedroeg de vraagprijs nog 1.850.000 euro.

De villa aan de Kleine Heide moet overigens 845.000 euro opbrengen, tegenover 895.000 voordien. De makelaars die zich bezighouden met de verkoop zijn Lindsey Pfaff en Dave Volders, de dochter en schoonzoon van Jean-Marie.