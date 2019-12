Sofie zamelde 41.500 euro in voor onderzoek naar ALS en krijgt daarom verrassing van Clouseau LV

20 december 2019

14u42 0

Mooi moment in de studio van Studio Brussel op ‘De Warmste Week’. Daar kwam Sofie een plaat aanvragen van Clouseau. Ze zamelde meer dan 40.000 euro in ten voordele van het Born-Bunge Instituut, nadat ze in juni afscheid moest nemen van haar man, Mathieu. De vzw richt zich op de studie van neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer of ALS, waar Mathieu aan leed. Op zijn begrafenis werd muziek van Clouseau gespeeld, dus hadden de broers Wauters een verrassing voor Sofie.