Sofie Van Moll bevallen van vierde kindje TK

16 maart 2019

05u11 0 Showbizz Sofie Van Moll (35), ons vooral bekend als een voormalige Ketnetwrapster, is bevallen van een dochtertje. Het kindje werd donderdag geboren en kreeg de naam Doris. Het is het vierde kindje voor Sofie en haar man Jelle Van Riet.

“Hier is Doris”, schreef Sofie Van Moll bij een foto van het schattige meisje op Instagram. “Klaar voor al het geluk op de wereld.” Ze gaf ook nog mee dat de baby ‘met de helm op’ geboren werd, wat wil zeggen dat de vliezen tijdens de bevalling nog (deels) intact waren. Het is een vrij zeldzaam fenomeen, dat slechts bij 1 op de 80.000 geboortes voorkomt.

Het gezin van Sofie Van Moll telt daarmee vier kinderen. Ze beviel in 2012 van haar eerste dochter Joske, in 2013 volgde zoontje Charel en in 2017 dochtertje Rikkie. Ze is ook plusmama van Helena, het dochtertje van haar man Jelle uit een vorige relatie.

Sofie was jarenlang Ketnetwrapster en presenteerde enkele programma’s bij de VRT. In 2014 nam ze echter afscheid van haar tv-carrière. Ze wilde zich concentreren op haar studies en haar gezin. “Ik had altijd aan zo’n razend tempo geleefd, en dat ook graag gedaan, maar ineens moest ik verplicht tot rust komen, dankzij mijn dochter Joske”, liet ze twee jaar geleden optekenen in Flair. “En wat bleek? Ik genoot daar keihard van. Zo hard dat ik niet kon teruggaan. Ik wilde haar niet achterlaten om weer in dat leventje te stappen.” De presentatrice liet ook weten dat ze haar bekendheid niet leuk vond. “De glitter en glamour van het televisiewereldje hebben me nooit geïnteresseerd. Ik ben een echt moedertje. Ik ben graag thuis met alle kinderen samen, ook mijn plusdochter Helena, ik speel met hen, knutsel, we bakken samen een cake. Die drukte en gezelligheid, ik geniet daar echt van. Ik ben er ook graag bij, ik mis niet graag dingen. Misschien dus als ze groter zijn, maar ik wil hier zo veel mogelijk zijn als ze uit school komen en samen een vieruurtje eten.”