Sofie Lemaire lost Annemie Peeters af op Radio 1 SD

31 mei 2018

06u00 0 Showbizz De voormiddag van Radio 1 zal vanaf dit najaar iets anders klinken. Na vier jaar ‘De Bende’ geeft Annemie Peeters (58) het ochtendblok van 10 tot 12 uur door aan Sofie Lemaire (34).

In haar nieuwe ochtendprogramma gaat Lemaire vanaf september op zoek naar alle antwoorden op (schijnbaar) kleine levensvragen. "Sofie werkt de komende tijd samen met haar redactie aan de concrete invulling van het programma", laat de VRT weten.

Lemaire ging in 2006 aan de slag bij de openbare omroep. Ze werkte voor Radio 1 en Studio Brussel, onder meer als sidekick van Peter Van de Veire en met haar eigen programma ‘De wereld van Sofie’. In 2012 startte ze mee VIER op, om in 2016 terug te keren naar de VRT als gastvrouw van ‘Culture Club’. En nu volgt dus een radiocomeback door de grote poort.

Achter de schermen

‘De bende van Annemie’ loopt nog tot en met 8 juni. Peeters blijft aan de slag bij Radio 1, waar ze aan nieuwe formats zal werken. "Met haar typische interviewstijl slaagde Annemie erin om haar gasten vaak verrassende en beklijvende verhalen te laten vertellen. En zo werd de nieuwsgast soms zelf nieuws", aldus Radio 1-nethoofd Filip Pletinckx. "Bedankt, Annemie, voor al die mooie radiomomenten. En welkom, Sofie! Nog zo’n vakvrouw bij wie het hart voor de radio altijd is blijven kloppen."

Lemaire is niet de enige nieuwe stem in de voormiddag van Radio 1. Eerder werd al aangekondigd dat Karolien Debecker MNM verlaat en tussen 9 en 10 uur de fakkel overneemt van Jan Hautekiet. Ze presenteert een nieuw maatschappelijk georiënteerd programma dat, net als ‘Hautekiet’, samen met de luisteraars gemaakt wordt.