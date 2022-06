SOAPCHECK. Zo brak Alix Konadu een glazen deur en het voorbije seizoen van ‘Thuis’ in cijfers

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Einde nabij

Volledig scherm Jeroen Lenaerts als Tim in 'Thuis' © VRT

‘Thuis’-acteur Jeroen Lenaerts is blij dat zijn personage Tim in de serie een undercover-operatie leidde en dus niet echt op het slechte pad was beland en zich liet chanteren. “Ik vind deze plottwist helemaal de max”, zegt Jeroen. “De kijker werd op een verkeerd been gezet en ik kon eindelijk eens een Tim neerzetten met haar op zijn tanden. Dat leverde mij massa’s spelplezier op. Al ben ik wel opgelucht dat Tim geen schurk is geworden. Dat betekent immers dat ik toch nog even in ‘Thuis’ mag blijven. (lacht) Als je personage een louche crimineel wordt, die iedereen constant beliegt en bedriegt, weet je als acteur dat je einde zeer nabij is. Zeker als je, zoals Tim, altijd een standvastige huisvader en ideale schoonzoon bent geweest. In ‘Thuis’ is een schurk op lange termijn niet houdbaar. Tenzij je Luc Bomans heet. (lacht) Dat personage slaagde er destijds jaren in om door iedereen gehaat te worden, maar ondertussen toch ook wel een beetje sympathiek te blijven.”

‘Familie’: Druk, druk, druk

Volledig scherm Gunther Levi (Peter) © VTM

Het wordt een zeer drukke zomer voor Gunther Levi, want in juli alleen treedt hij al 27 keer op met de Romeo’s. De voormalige ‘Familie’-acteur staat deze zomer echter ook voor het eerst solo op de planken met een repertoire van covers uit de sixties, seventies en eighties. De start van zijn solo-reeks is voorzien in Lebbeke op 3 juli en het achtste en voorlopig laatste concert staat ingepland in Lier op 7 augustus.

‘Lisa’: Flinke Boris

'Lisa'-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) neemt haar huisdier graag mee naar de tv-set. "De flinkste hond heet Boris en gaat soms mee naar 't werk en blijft dan geduldig wachten tot ik helemaal klaar ben", laat ze bij een foto weten. "Filmen is soms wachten, ook voor Boris. Tijdens het draaien ligt hij gewoon te dutten in mijn loge. Tijdens de middagbreak gooien we een balletje met de collega's en op het einde draaidag gaan we vrolijk terug mee naar huis."

‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) neemt haar huisdier graag mee naar de tv-set. “De flinkste hond heet Boris en gaat soms mee naar ‘t werk en blijft dan geduldig wachten tot ik helemaal klaar ben”, laat ze bij een foto weten. “Filmen is soms wachten, ook voor Boris. Tijdens het draaien ligt hij gewoon te dutten in mijn loge. Tijdens de middagbreak gooien we een balletje met de collega’s en op het einde draaidag gaan we vrolijk terug mee naar huis.”

‘Thuis’: Geen comeback

De wereldreis van Kaat in 'Thuis' is nog niet voorbij en de dochter van Frank en Simonne heeft nog lang geen plannen om weer naar huis te keren. Haar tv-moeder Marleen Merckx (Simonne) postte nochtans wel een beeld van Leen Dendievel (Kaat) in de opnamestudio in Leuven met collega's Christophe Haddad (Bob) en Mathias Vergels (Lowie). Leen was toevallig in de buurt en kwam gewoon gedag zeggen.

De wereldreis van Kaat in ‘Thuis’ is nog niet voorbij en de dochter van Frank en Simonne heeft nog lang geen plannen om weer naar huis te keren. Haar tv-moeder Marleen Merckx (Simonne) postte nochtans wel een beeld van Leen Dendievel (Kaat) in de opnamestudio in Leuven met collega’s Christophe Haddad (Bob) en Mathias Vergels (Lowie). Leen was toevallig in de buurt en kwam gewoon gedag zeggen. Veel tijd voor een comeback lijkt de actrice nu niet te hebben, want ze gaat tijdens de Gentse Feesten in het Arca Theater in première, samen met ‘Lisa’-acteur Bert Verbeke en Debbie Crommelinck. ‘But I said no no no’ is muziektheater en geïnspireerd op het leven van Amy Winehouse. Info: @tgdelink

‘Thuis’: Het rapport

Volledig scherm Het boek over het liefdesleven van Marianne is ondertussen al aan de derde druk toe. © Humo

Deze week eindigt het 27ste seizoen van ‘Thuis’ met de traditionele seizoensfinale. Dit zijn de cijfers op het jaarrapport van de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen.

* 215 afleveringen kreeg de kijker dit seizoen op tv of online voorgeschoteld en die waren samen goed voor 88 uren, 25 minuten en 1 seconde Vlaamse fictie. De uitgeschreven verhalen stonden gedrukt op 7.406 bladzijden. De trouwe fans konden hun hart ook ophalen aan de allereerste podcastreeks van ‘Thuis’: ‘Tim undercover’.

* 265 draaidagen waren er in de tv-studio’s in Leuven (244) en op locatie (121) nodig om het hele seizoen in te blikken.

* 521 poederdoosjes zijn gebruikt om de acteurs er prachtig te laten uitzien in beeld.

* 1.770 figuranten waren er dit jaar nodig. Sinds dit seizoen loopt er ook opnieuw één huisdier rond in ‘Thuis’: het schattige hondje Pips.

Volledig scherm Het voorbije seizoen was goed voor 1.770 figuranten, waaronder ook de hond Pips. © © VRT

* 27.400 fans praten mee in de officiële Facebook-groep ‘Hier kom ik Thuis’. Online is Mathias Vergels (Lowie) de populairste ‘Thuis’-acteur met 61.300 volgers op Instagram. Al is Marianne (Leah Thys) ook graag gezien. Het ‘Thuis’-boek ‘Marianne, Mijn verhaal, een leven vol passie’ met haar memoires ligt ook echt in de boekenwinkel en is al aan de derde druk toe.

Volledig scherm Online is Mathias Vergels het populairste ‘Thuis’-gezicht. © © VRT

* 1.227.564 Vlamingen keken er gemiddeld naar elke aflevering van ‘Thuis’ en de meest bekeken episode was die van 1 februari 2022 met 1.401.210 kijkers op Eén of VRTNU. In die aflevering stond het onderzoek naar de gaybashers centraal. De tweede best bekeken aflevering (1.396.594 kijkers) werd op 5 januari uitgezonden en daarin dook Christine na haar bevallingsverlof en verblijf in de psychiatrie opnieuw op.

Volledig scherm Een beeld uit een van de drukst bekeken afleveringen van ‘Thuis’, die 1.396.594 kijkers haalde. © VRT

‘Thuis’: Niet overdreven erg

Volledig scherm Bart Van Avermaet (Waldek), Reynout Dekimpe (Kobe) © © VRT

‘Thuis’-acteur Bart Van Avermaet (Waldek) heeft gereageerd op het besparingsplan van de openbare omroep en het voorstel om ‘Thuis’ uit te besteden aan een extern productiehuis. “Ik moet opletten wat ik zeg, want we hebben verbod gekregen om hierover te praten”, klinkt het. “De eerste shock van het ongeloof is inmiddels verteerd. Je moet je inbeelden dat je de beste leerling van de klas bent, maar door de directie toch naar een andere school wordt gestuurd. Wellicht heeft het met geld te maken. Het medialandschap verandert zodanig snel dat ik best kan vatten dat er iets moest gebeuren om de toekomst van ‘Thuis’ veilig te stellen. Ik hoop dat er alleen maar winnaars uit de bus zullen komen, maar ben niet naïef en besef dat het op een gegeven moment ieder voor zich zal zijn. Tegelijk zou het ook niet overdreven erg mogen zijn. Acteurs zijn het gewend dat hun opdrachten tijdelijk zijn.”

‘Familie’: Glasbraak

'Familie'-actrice Alix Konadu (Kato) heeft op haar Instagram een spectaculair filmpje gepost van haar stunt in 'Loslopend Wild'. In een scène moest ze met haar hoofd tegen een glazen deur lopen, die vervolgens in duizend stukken brak. De vertraagde beelden tonen hoe Alix met een kopstoot echt voor de glasbraak zorgt maar er gelukkig geen verwonding of schram aan overhoudt.

‘Familie’-actrice Alix Konadu (Kato) heeft op haar Instagram een spectaculair filmpje gepost van haar stunt in ‘Loslopend Wild’. In een scène moest ze met haar hoofd tegen een glazen deur lopen, die vervolgens in duizend stukken brak. De vertraagde beelden tonen hoe Alix met een kopstoot echt voor de glasbraak zorgt maar er gelukkig geen verwonding of schram aan overhoudt.

‘Neighbours’: Afscheidstour

Volledig scherm Neighbours © RV

Na 37 seizoenen werd de allerlaatste scène van ‘Neighbours’ in de tv-studio in Australië ingeblikt. Nadien volgde ook een feestje. Dat kon omdat Margot Robbie (Donna) op 37 flessen champagne trakteerde. De actrice wilde zo de soap bedanken, die haar destijds lanceerde zodat ze kon schitteren in onder andere ‘Pan Am’, ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Suicide Squad’, en ‘I, Tonya’. Een foto met de aanwezige cast en crew op de set leverde dit mooie souvenir op. Ondertussen heeft de productie beslist dat de tv-serie nog een staartje krijgt in de vorm van een afscheidstour in acht Britse steden in maart 2023. Fans zullen tijdens The Farewell Tour een deel van de cast live op een podium aan het werk zien en kunnen ontmoeten. De tournee stond twee jaar geleden al ingepland naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de soap, maar moest toen afgelast worden wegens de lockdown.

