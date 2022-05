SOAPCHECK. Vier mee met Tamara en Bob uit ‘Thuis’ en het populairste crematorium uit soapland

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Trouwfeest

Volledig scherm Bob en Tamara uit 'Thuis' © © VRT

Goed nieuws voor de liefhebbers van romantiek: de bruiloft van Bob (Christophe Haddad) en Tamara (Tine Priem) gaat na een eerdere annulering binnenkort dan toch door in ‘Thuis’! In de aflevering van donderdag 26 mei trouwen de twee. De fans zullen zelfs kunnen mee feesten want op zondag 29 mei, drie dagen na de uitzending op tv, wordt er een groots evenement georganiseerd. Daarbij worden de ceremonie en de openingsdans van op tv nog eens overgedaan. In originele trouwoutfit. Het feest met speeches en receptie met Feniks-bubbels gaat door in de Abdij van Herkenrode, een voormalig klooster aan de Demer in Kuringen bij Hasselt. De aanwezigen krijgen een Feniks-glas als aandenken mee naar huis. Op het programma van deze ‘Thuis’-dag staan vanaf 12.30 uur onder andere ook nog een geleide wandeling, meet & greet met de acteurs, visie van de aflevering van maandag 30 mei en een optreden van Mathias Vergels (Lowie) met liveband. Er kan zelfs gedanst worden. Naast het bruidspaar zullen ook de ‘Thuis’-gezichten Marianne (Leah Thys), Dries (Yemi Oduwale), Judith (Katrien De Ruysscher), Ilias (Bram Spooren) en Adil (Nawfel Bardad-Daidj) van de partij zijn.

‘Familie’: Kookboek vol geheimen

Volledig scherm 'Het kookboek van De Bomma' © RV

‘Familie’ vierde de 7.000ste aflevering met een uniek kookboek, waarin enkele goed bewaarde geheimen worden prijsgegeven. ‘Het kookboek van De Bomma’ wil hulde brengen aan Anna Dierckx (Annie Geeraerts), het oerpersonage dat er sinds de allereerste aflevering in 1991 al bij is. De populaire personages bundelden hun 60 favoriete recepten, die ze speciaal voor ‘hun’ Bomma uitgekozen hebben. Elk gerecht wordt ingeleid met een persoonlijk verhaal van de betrokkene. “Daardoor is dit boek niet gewoon wat recepten bijeen, maar wel een verzameling van de mooiste momenten en herinneringen aan de vele familiefeesten van de Van den Bossches. Ieder die me nauw aan het hart ligt, heeft zijn of haar lievelingsgerecht achtergelaten. Een schoner cadeau kon ik mij niet wensen”, aldus de Bomma in haar voorwoord.

Veronique (Sandrine André) en Cédric (Yanni Bourguignon) vertellen bijvoorbeeld met welke cocktail ze hun ruzies bijleggen. Albert (Ray Verhaeghe) haalt herinneringen op met een klassieker van zijn moeder zaliger en Guido (Vincent Banic) doet zijn ideale energiebooster als fietskoerier uit de doeken. Raven (Aaron Blommaert) maakt liever een snelle pokébowl klaar, terwijl Benny (Roel Vanderstukken) natuurlijk voor prettig vettige hotdogs gaat. En wat is nu het beruchte geheime ingrediënt van het stoofvlees van De Bomma? Ook dat wordt eindelijk onthuld. Het kookboek is te koop via vtmshop.be en in de dagbladhandel.

‘Thuis’: De val van zijn leven

Volledig scherm Pieter Casteleyn met de stuntman die zijn plaats innam als Robrecht bij de actiescène in 'Thuis'. © VRT

De makers van ‘Thuis’ hebben een filmpje gedeeld dat een blik gunt achter de schermen bij de opname van de sterfscène van Robrecht (Pieter Casteleyn). De student werd door decaan Legrand (Marc Stroobants) bij een schermutseling van een trap geduwd en maakte daarbij een fatale val. “Klaar voor de val van zijn leven? Of nee, wacht, Pieter doet zijn stunts niet zelf”, was het relativerende commentaar bij de actiebeelden. In werkelijkheid viel de acteur niet van de trap, maar op een zachte matras, die buiten beeld lag. Vervolgens werd zijn plaats ingenomen door een stuntman met dezelfde outfit, die wel de buiteling maakte. Dergelijke trucjes zorgen voor de magie van televisie.

‘Familie’: Zo vies

Volledig scherm 'Familie' © VTM

Volledig scherm 'Familie' © VTM

Online regende het afkeurende commentaren van kijkers na een scène in de Foodbar in ‘Familie’. Benny (Roel Vanderstukken) schonk een meeneemkoffie in voor Vanessa (Karen Damen), maar het nonchalante personage blies vooraf een paar keer in het kopje, zette het zelfs aan zijn lippen en vrolijk op zijn voorhoofd. “Hoe vies, Benny”, “Zo onhygiënisch” en “Bwèkes, die koffie zou ik toch niet moeten hebben”, waren de reacties op fansites.

‘Thuis’: 12 liefdes

Volledig scherm Het boek van Marianne uit 'Thuis' © Eén

Deze week stelt Marianne (Leah Thys) haar memoires voor in ‘Thuis’. Wie graag wil weten of haar liefdesleven nu echt zo turbulent is, zoals ze zelf altijd beweert, kan daarvoor vanaf zaterdag 6 mei ook echt in de boekhandel terecht. ‘Marianne, mijn verhaal, een leven vol passie’ draait rond de twaalf mannen die in het leven van Marianne voor liefde en passie hebben gezorgd. Twaalf keer werd haar hart veroverd en één keer zelfs door een prins. Het boek verschijnt bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts als derde deel in de reeks van autobiografieën van ‘Thuis’-personages. Eerder verschenen ook al de verhalen van Thilly (Lauren Müller) en Femke (Vanya Wellens). Het nieuwe boek blijft niet in het verleden plakken, maar vertelt ook over wat pas binnenkort op televisie te zien zal zijn.

‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Lisa’: Populair crematorium

Volledig scherm De begrafenis van Iris in 'Familie' © vtm

Volledig scherm De begrafenis van Tania in 'Thuis' © vrt

Volledig scherm De begrafenis van Dorien in 'Lisa' © vtm

De voorbije weken vielen er nogal wat doden in de verschillende Vlaamse dagelijkse fictiereeksen. Opmerkelijk is wel dat er steeds op dezelfde plek wordt getreurd, want de recente uitvaart van Iris in ‘Familie’, van Tania in ‘Thuis’ en van Dorien in ‘Lisa’ vonden allemaal op dezelfde locatie plaats: het crematorium Hofheide in Holsbeek nabij Nieuwrode. De plek met de eenvoudige maar imposante architectuur is populair en ontving dit jaar dus al drie filmploegen.

‘Thuis’: Bonjour, micro

Volledig scherm Thuis © VRT

Oeps, dat was zeker niet de bedoeling. Bij een scène van Dieter (Raf Jansen) met hoofdinspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) keuvelend aan de toog in de Withoeve, kwam heel even de micro van de geluidsman bovenaan in beeld. Niet echt storend, maar het foutje werd wel genadeloos opgemerkt en online gedeeld door de immer alerte soapfans van ‘Thuis’.

‘Familie’: De populairste

Volledig scherm Karen Damen in 'Familie' © VTM

‘Familie’-actrice Karen Damen (Vanessa) is op dit moment met voorsprong het populairste soapgezicht in Vlaanderen, want ze heeft 565.000 volgers op Instagram. De zangeres/actrice verpulvert daarmee de tegenstand, want haar ‘Familie’-collega Kürt Rogiers (Lars), die de voorbije jaren bovenaan stond, staat nu op de tweede plaats met zo’n 207.000 volgers. Vincent Banic (Guido) vervolledigt de top drie met 109.000 volgers. Karen dook in het voorjaar van 2020 voor het eerst als Vanessa in ‘Familie’ op, maar speelde aanvankelijk slechts een tijdelijke gastrol in de serie. Sinds kort maakt ze echter deel uit van de vaste cast, aangezien ze nu ook in de begingeneriek van de serie te zien is. Bij ‘Thuis’ is Mathias Vergels (Lowie) al jaren de nummer 1, maar wel met een flink pak minder volgers: zo’n 61.000.

‘Thuis’: Nog een dode?

Volledig scherm Wannes Lacroix in 'Thuis' © RV

Enkele soapliefhebbers vrezen dat er binnenkort weer een dode valt in ‘Thuis’. Wannes Lacroix (Niels) postte immers een selfie vanop de set van de serie met als commentaar: “Walletjes nog even wegschminken en dan helemaal klaar voor een nieuwe week.” Op de achtergrond is echter duidelijk een kerkhof te zien. “Oei, staat er weer een begrafenis op stapel?”, vragen kijkers zich af. En ook: “Het sterven mag nu wel stoppen in ‘Thuis’.” Eerder dit seizoen gingen er al drie personages dood: Leo (Walter Moeremans), Tania (Katrien De Becker) en Robrecht (Peter Casteleyn).

‘Familie’: Nakende scheiding

Volledig scherm Lars en Veronique in 'Familie' © VTM

Stevenen Lars (Kürt Rogiers) en Veronique (Sandrine André) in ‘Familie’ op een huwelijksbreuk af? Die theorie doet sinds kort wel de ronde op de kijkersforums van de soap. Aanleiding is het recent uitgelekte nieuws dat Kürt Rogiers binnenkort een tijd uit de reeks verdwijnt om zich te kunnen vrij maken voor de opnamen van ‘De schaal van Pascal’. Dat is een nieuw VTM-programma rond Pascale Naessens en haar passie voor keramiek en pottenbakken. De acteur zal bij de start van het nieuwe seizoen enkele maanden niet te zien zijn. Dat wil dus zeggen dat er in de seizoensfinale met zijn personage iets dramatisch zal gebeuren. Aangezien Veronique, de echtgenote van Lars in de serie, op dit moment in de serie aanpapt met Koen (Sieg De Doncker), lijkt het vervolg volgens de soapfans voor de hand te liggen: Lars ontdekt de affaire en trekt zijn conclusies.

‘Neighbours’: Grote finale

Volledig scherm Kylie Minogue en Jason Donovan in 'Neighbours' © RV

Er raken steeds meer details bekend over het nakende einde van ‘Neighbours’. Dé vraag die de fans zich nu stellen, is: welke sterren keren er voor de grote finale nog een laatste keer terug naar Ramsay Street? Ian Smith (Harold Bishop) en Peter O’Brien (Shane Ramsay) zijn al zeker. Maar ook andere ex-castleden, zoals Natalie Imbruglia (Beth), hebben al laten weten een comeback te zien zitten. Onder hen ook Anne Charleston (Madge Bishop) en Alan Dale (Jim Robinson), al zullen die dan moeten komen spoken, aangezien hun personages dood zijn. Op de vraag of ook het topduo Kylie Minogue (Charlene) en Jason Donovan (Scott) van de partij zal zijn, antwoordde producent Jason Herbison: “Ik ben alles aan het doen wat je van mij verwacht dat ik zou moeten doen.”

LEES OOK: