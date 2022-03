SOAPCHECK. Plots kappersbezoek en zorgt trouwfeest voor vervroegd einde ‘Thuis’?

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Position switch

Volledig scherm 'Thuis' © Eén

Belinda Voorspoels is op een ludieke manier uitgewuifd door de makers van ‘Thuis’. De actrice speelde de rol van inspecteur Lexi, maar verliet de serie voor een andere, grotere rol in ‘Familie’: die van Samira. De opnamen van ‘Familie’ vinden in Lint plaats. De overstap gebeurde vrij onverwacht maar de scenaristen van ‘Thuis’ losten dat mooi op met een verhelderende dialoog tussen inspecteur Dieter (Raf Jansen) en de nieuwe inspecteur, die Lexi voortaan vervangt. “Heb jij nog iets van Lexi gehoord”, vroeg de agent. Dieter antwoordde: “Ja ik heb haar aan de telefoon gehad en die is volledig ingeburgerd in Lint. Ze is er dan toch in geslaagd om die overplaatsing te krijgen. Ze voelde zich bij ons niet thuis en wilde dichter bij familie werken. Die is content en zien we niet meer terug.” Op fansites klonk het: “Goed gevonden en goed opgelost.” En ook: “Super dat ze bij ‘Thuis’ met zo’n mooie knipoog naar ‘Familie’ verwijzen.”

‘Thuis’: Nakend huwelijk

Volledig scherm De personages Bob en Tamara in 'Thuis' © © VRT

In ‘Thuis’ hebben Tamara (Tine Priem) en Bob (Christophe Haddad) de datum van hun huwelijk geprikt: donderdag 26 mei. Dat zorgt op fansites voor verwarring, omdat nogal wat soapkijkers vermoeden dat die aflevering een finale is en dat het seizoen die dag dan ook stopt. “Vroeger werd er inderdaad meestal getrouwd in de slotaflevering van een seizoen”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Dat was vorig jaar trouwens ook het geval, toen Marianne en Leo huwden. Maar we proberen de kijker steeds te verrassen en het gevoel te geven dat er elke dag iets strafs kan gebeuren en dus niet alleen in seizoensfinales. Daarom valt de bruiloft deze keer bewust op een donderdag en zal dit niet de start van de zomerpauze zijn. Dit seizoen loopt immers sowieso door tot in juni.”

‘Familie’: Echt uitgebreid

Volledig scherm Peter Bulckaen (Mathias) & Gunther Levi (Peter) © Familie

In ‘Familie’ rijfden Mathias (Peter Bulckaen) en Peter (Gunther Levi) een paar vette contracten binnen waardoor hun brouwerij Cobrew moest uitbreiden om genoeg van hun bieren zoals Rebel, Gust en Bomake, te kunnen blijven maken. Fictie is realiteit geworden, want ook de Antwerpse Brouw Compagnie, waar alle exterieur scènes voor Cobrew worden opgenomen, verdrievoudigde zijn capaciteit. “Sinds de lancering van ons Seefbier in 2012 groeide de vraag naar onze bieren gestaag”, aldus oprichter Johan Van Dyck. “Net als in ‘Familie’ was ook bij ons uitbreiding noodzakelijk. Voor die werken waren we de voorbije weken gesloten, maar dankzij onze grote voorraad vielen onze klanten niet zonder bier. We zijn nu klaar voor de toekomst met een extra capaciteit van 120.000 liter.”

‘Familie’: Even langs de kapper

Volledig scherm Kato (Alix Konadu) voor en na in 'Familie' © VTM

In ‘Familie’ trok Kato (Alix Konadu) na een babbel in de Jan & Alleman naar het huis van Tony (Jeroen Van Dyck). Niks bijzonders, ware het niet dat de scènes na elkaar werden uitgezonden, maar duidelijk niet vlak na elkaar waren opgenomen. Nogal wat tv-kijkers merkten online op dat Kato een ander kapsel had. “Snel even naar de kapper geweest”, vroeg een fan zich af. Waarop een andere aanvulde: “Ja, die switch viel me ook op. Kato heeft wel een haardos om jaloers op te zijn.”

‘Thuis’: Shoppen bij Zeeman

Volledig scherm © RV

Dat onder andere Tönissteiner en chocoladeproducent Jacques ‘Thuis’ sponsoren, is voor de meeste soapkijkers wel duidelijk. Die merknamen duiken geregeld in beeld op en betalen daar ook voor. Af en toen wordt er ook onbedoeld reclame gemaakt voor een merk. Harry (Stan Van Samang) boog zich iets teveel voorover, waardoor het etiket van zijn hemdje leesbaar werd. En zo weet nu iedereen dat Harry graag bij Zeeman shopt.

‘Familie’: Café Beveren

Volledig scherm Linda De Ridder en Janine Bischops op de persvoorstelling van 'Café Beveren' in 2017 © Kristof Ghyselinck

Janine Bischops is zo goed als helemaal hersteld van corona en heeft de draad als Brigitte bij ‘Familie’ weer opgepikt. Ook haar theaterplannen krijgen vaste vorm. De actrice zal vanaf 2 september te zien zijn in ‘Café Beveren’, de komedie over het Antwerpse café met een Decap-orgel. Het stuk kende al succes in de zomer van 2017 en wordt nu een hele maand hernomen. Naast Janine spelen ook Peter Van Asbroeck, Daisy Thys, Linda de Ridder en Thomas Van Goethem mee.

‘Thuis’ en ‘Lisa’: Helemaal thuis

Volledig scherm Britt Das in 'Lisa' © VTM

Britt Das (23), de dochter van ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx (63), speelt Celine in de VTM-telenovelle ‘Lisa’. Het is haar tweede rol, want de actrice was eerder ook al te zien in de fictiereeks ‘Wij waren daar’, over studenten die in maart 2016 de terroristische aanslagen in Zaventem meemaakten. “De ontvangst bij ‘Lisa’ was geweldig”, aldus Britt. “Het hoge opname-tempo was wel wennen, maar iedereen was supervriendelijk en hielp me, waardoor ik me op mijn gemak voelde. Ik voelde mij er vanaf dag 1 meteen helemaal thuis.”

‘Familie’: Op de bar

Volledig scherm Mila en Milou in 'Familie' © VTM

Mila en Milou zijn in ‘Familie’ van Afrika naar België verhuisd. De twee schattige meisjes zullen daardoor in de toekomst vaker bij papa Guido (Vincent Banic) kunnen logeren en dus ook meer in beeld komen. De Facebook-groep van de twee kinderen telt ondertussen al meer dan 2.100 leden en toont leuke beelden vanop de set. Zoals deze met als commentaar: “Na de opnames nog gezellig iets gaan drinken maar deze keer niet aan de bar maar op de bar. En Opa Jan leest op de achtergrond zijn tekst nog een na.”

‘Lisa’: Stiekeme meditaties

Volledig scherm Hilde De Baerdemaeker in 'Lisa' © VTM

‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) maakte samen met ‘Expeditie Robinson’-gezicht Jutta Borms en Evi Hanssen al ‘Nog 9 minuten’, een podcast met korte snooze- en slaapmeditaties om liefdevol wakker te worden of zachtjes in slaap te raken. Gezien het succes is er nu een vervolg van 21 episodes met sneaky of stiekeme meditaties, die je kan doen zonder dat iemand het merkt. “We hebben deze meditaties gecreëerd omdat nogal wat mensen nood hebben aan meditatie, maar daar niet mee te koop willen lopen”, zegt Hilde. “In negen minuten kan je je gemoed en hersenen resetten, zonder dat iemand dat merkt. Dat kan bijvoorbeeld ook al terwijl je wandelt, in de file staat, een douche neemt of gewoon onderweg van punt A naar B.”

‘Thuis’: Slippertje

Volledig scherm 'Thuis' © Eén

In huize Bomans in ‘Thuis’ staat de bom op ontploffen. Simonne (Marleen Merckx) heeft haar Frank (Pol Goossen) tijdens een cruise bedrogen en dat gaat binnenkort ook uitkomen. Het avontuurtje werd voor de kijker duidelijk toen het personage op haar gsm een foto bekeek, waarop de man in kwestie in beeld kwam. Op de kijkersforums herkenden nogal wat soapliefhebbers de acteur: Ron Cornet. “Aangezien ze voor die foto geen figurant, maar zo’n bekende acteur hebben gekozen, wil dat zeggen dat die later nog zeker zal opduiken in het verhaal en dat die iets gaat beleven met Simonneke”, voorspelt een kijker. “Oh nee, ons Simonneke gaat vreemd met kolonel Vandesijpe uit ‘F.C. De Kampioenen’,” concludeerde ook iemand. Ron Cornet was te zien in de kampioenenreeks maar werd bekend als de burgemeester in ‘Wittekerke’.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Weekendje

Volledig scherm Wim Stevens (Tom) © VRT

‘Familie’-acteur Peter Bulckaen (Mathias) en zijn ‘Thuis’-collega Wim Stevens (Tom) pikken de draad weer op van ‘Weekendje Bouillon’. In die komedie huren twee bevriende koppels een huisje in de buurt van Bouillon om zich een weekendje te ontspannen zonder kinderen. Het weekendje loopt echter uit de hand, wanneer er onverwacht een onbekende man komt aankloppen, die lijkt te zijn verdwaald en om hulp vraagt. Maar door zijn komst dreigen enkele geheimen uit te komen. Vanaf 26 maart speelt het theatergezelschap 20 voorstellingen, die eerder zijn uitgesteld door de coronamaatregelen. De cast telt naast de twee soapacteurs ook Katrien Vandendries, Bianca Vanhaverbeke en Jeroen Maes.

‘Thuis’: Zelf beslissen

Volledig scherm Yemi Oduwale (Dries) © VRT

‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale (Dries) speelt nog tot einde april ‘Press play’, een interactieve voorstelling van de Gentse Kopergietery voor iedereen vanaf 10 jaar. Bij dat stuk hoeft het publiek niet enkel toeschouwer te zijn, want het wordt ook voor een deel speler en regisseur. Het mag immers zelf beslissen welke kant het verhaal opgaat en wat de personages meemaken. Maar wat gebeurt er als blijkt dat het publiek niet de enige is met een afstandsbediening? En is er ook een pauzeknop voorzien?

