SOAPCHECK. Op vakantie bij Ronn Moss en de ‘Familie’-acteurs gaan skieën

‘Thuis’: Bijna traantjes

Ze hebben de eindmeet gehaald en dus mochten ze ook pronken met hun medaille. ‘Thuis’-gezichten Raf Jansen (Dieter) en Bram Spooren (Ilias) namen met twee collega’s deel aan de jaarlijkse loopestafette van 100 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Raf liep de kortste afstand van 10 km en Bram koos voor die van 30 km. Hun collega’s zorgden voor de resterende trajecten van 20 en 40 km. “Wat een last minute avontuur”, aldus Bram. “Samen de 100 km gelopen met deze gekke bende. Het kostte bloed, zweet en bijna traantjes. Alleen maar respect voor alle deelnemers en de organisatie. Boodschap voor mezelf: volgende keer toch wel wat voorbereiden als ik die 30 km moet lopen.”

‘Familie’: Avondje op de spoed

De ene dag stond ‘Familie’-actrice Jits Van Belle (Robyn) nog op de latten in de Zwitserse bergen, de andere dag lag ze in de lappenmand. Niet vanwege een val op de skipiste, wel omdat ze van een trap was gedonderd. “Mijn sok gleed gisteren uit over de bovenste tree van de trap en ik dook een diepe duik”, laat ze weten. “Resultaat: een avondje op de spoed met een paar hechtingen, véél blauwe plekken en gelukkig een fantastische beschermengel.”

‘Thuis’: Anders is oké

‘Thuis’-collega’s Yemi Oduwale (Dries), Tine Priem (Tamara) en Ann Pira (Nancy) steunden de Werelddag Downsyndroom en pasten hun outfit met plezier aan. “Naar goede gewoonte dragen we op deze speciale dag twee verschillende kousen om toch nog even duidelijk te maken dat anders zijn ook dik oké is! Liefde voor iedereen”, lieten ze bij hun Instagram-foto’s weten.

‘Familie’: Topverlof

Yanni Bourguignon (22) genoot tijdens de krokusvakantie bij ‘Familie’ met zijn Kelly (26) en enkele vrienden van een skireis naar La Toussuire. Dat is een wintersportdorp met meer dan 300 km skipistes in het skigebied Les Sybelles in het Franse departement Savoie. Op hun vorige trip tijdens de herfstvakantie toverde Yanni in Parijs nog een verlovingsring uit zijn koffer. Deze keer stonden de sportieve prestaties centraal. Maar Yanni vond het toch: “Een topverlof!” Hun volgende reis wordt wellicht de honeymoon, al is de timing nog onduidelijk want de twee maakten hun trouwdatum nog niet bekend.

‘Thuis’: Tijd om te plajakken

‘Thuis’-actrice Lauren Müller (Thilly) is al een tijd een van de gezichten van Mooimakers, het Vlaamse initiatief van Ovam dat strijdt tegen zwerfvuil en sluikstort. Regelmatig post ze filmpjes van haar nieuwe milieuvriendelijke hobby: plandelen. Dat woord is een samentrekking van ‘wandelen’ en het Zweedse woord ‘plocka’, wat ‘verzamelen’ betekent. Het idee is dat er tijdens het wandelen afval wordt opgeraapt, dat na afloop in de vuilbak wordt gedeponeerd. “De lente is begonnen en dat is een ideaal moment om de boel eens flink op te kuisen”, klinkt het. “Je kan tegenwoordig niet alleen plandelen maar ook plajakken, dus afval ruimen tijdens het kajakken.”’ In een filmpje gaf ze niet alleen het goede voorbeeld, maar bewees ze ook dat die nieuwe vrijetijdsbesteding voor veel fun kan zorgen.

‘Lisa’: Nieuwe oudermoord

Volledig scherm Lisa © VTM

‘Lisa’-acteur Bert Verbeke (Gert) heeft woord gehouden. Bij de vorige seizoensfinale voorspelde hij dat zijn personage in de VTM-telenovelle voor een extreem pittige verhaallijn zou zorgen en daar was geen woord van gelogen. In het vorige seizoen doodde Gert al zijn vader Mark (Lucas Van den Eynde) bij een dispuut. Nu heeft hij een tweede oudermoord op zijn geweten, want ook een aanvaring met zijn moeder Dorine liep maandag fataal af. Het personage van Hilde Heijnen verdwijnt zo onverwacht uit de reeks. Deze week wordt duidelijk of Lisa (Tinne Oltmans), die door Gert ontvoerd is omdat zij getuige was van Dorines dood, het volgende dodelijke slachtoffer van de bad guy wordt.

‘Thuis’: Nieuwe begingeneriek

Uit solidariteit voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne klonk de begingeneriek van ‘Thuis’ voor één keer in het Oekraïens en daar zorgde Anna Hodorovska voor. De Oekraïense zangeres won ‘The Voice Ukraine’ en vluchtte samen met haar moeder voor de oorlog in haar thuisland. Ze vond opvang in ons land: in de Kempische gemeente Tielen. Het initiatief van de makers van ‘Thuis’ werd positief onthaald op sociale media. Heel wat kijkers suggereerden om de nieuwe versie te behouden, zolang de oorlog woedt.

‘Familie’: Uitgewuifd

Volledig scherm Gunther Levi (Peter) © VTM

Gunther Levi postte vlak na de dood van zijn personage Peter Van den Bossche en dus bij zijn definitieve exit uit ‘Familie’ een mooie boodschap online om zijn fans uit te wuiven. “Einde verhaal, want PVDB heeft het niet overleefd”, klonk het. “Ik wil jullie langs deze weg bedanken dat ik 23 jaar lang elke weekdag in jullie huiskamer mocht komen. Het was een fantastisch avontuur. Tot binnenkort in een andere hoedanigheid.” Heel wat collega’s reageerden met een persoonlijk woordje. Zo schreef Sandrine André (Veronique): “Wat ga ik ze missen m’n tv-broer en m’n tv-moeder!” Charlotte Sieben (Louise) vond: “Beste tv-papa en -oma die ik me kon wensen. Wat een mensen!”

‘Thuis’: Hallo Olivia

Volledig scherm Nancy en Olivia in 'Thuis' © VRT

“Is dat niet de froufrou van Olivia”, vroegen nogal wat ‘Thuis’-kijkers zich online af bij het zien van de nieuwe haarcoupe van Nancy in ‘Thuis’. Het personage van Ann Pira mat zich een nieuwe look aan, maar sommige fans vermoedden dat daarvoor het haarstukje van Moora Vander Veken werd gebruikt. Toen zij Olivia speelde, droeg zij immers een hulpstuk. Dat geheimpje werd pas duidelijk toen Moora afscheid nam van de reeks en alle acteurs als een soort van eerbetoon het pruikje op hun hoofd uittestten. Daar werden toen hilarische foto’s van verspreid. Ook Ann Pira deed dat toen. Oordeel zelf of er gelijkenis is.

‘Familie’: Krullen of steil

‘Familie’-actrice Tatyana Beloy (Alexandra) deelde enkele selfies van haar bezoek aan de kapper, waarbij ze van haar krullenkapsel naar een platte coupe ging. “Begrijp me niet verkeerd, ik hou van mijn krullen”, verdedigde ze zich. “Maar af en toe iets anders, vind ik wel leuk. Een klein uurtje mijn haar laten brushen is voor mij me-time. En daarna op date met mijne man, Konrad. Dat voelt zó goed na een megahectische week. En hoewel ik mijn krullen nu de max vind, is dat vroeger ooit wel anders geweest. Mijn krullen waren mijn complex. Ik vond ze vreselijk. Het deed pijn om ze uit te kammen en ik was altijd anders dan de rest. Ondertussen kan ik niet zonder mijn ‘curls’. Maar af en toe eens gaan voor steil haar, waar ik met mijn handen door kan gaan, zoals “echte girlies”, zonder vast te zitten: dat moet ook kunnen.”

‘Familie’: Pijnlijk afscheid

Volledig scherm Martine Jonckheere (Marie-Rose) © VTM

Martine Jonckheere (65) blikt met gemengde gevoelens terug op haar exit als Marie-Rose uit ‘Familie’. “Ik voelde me in zekere zin ook bevrijd”, aldus de actrice. “Alsof er een gewicht van mijn schouders was gevallen. Bij mijn vorig ontslag was helemaal ontredderd, maar deze keer kon ik alles relativeren en een plaats geven. Al was mijn afscheid ook wel pijnlijk. Letterlijk dan. Toen een brandweerman me bij de scène na de brand met zijn zware handschoenen optilde, voelde ik plotseling een hevige pijnscheut. Mijn rib kraakte. Ik mocht echter niets laten merken, want mijn personage was zogezegd bewusteloos. Daarna moesten Gunther en ik op een brancard naar de reddingstent worden gevoerd. Over hobbelige kasseistenen. Mijn rib deed zo nog meer pijn. Bovendien was het rond het vriespunt en lag ik daar in lichte kledij.”

‘Mooi en meedogenloos’: Op vakantie bij Ronn

Voormalig ‘Mooi en meedogenloos’-acteur Ronn Moss, die nu door Vlaanderen toert met de theaterkomedie ‘Brasschaatse huisvrouwen’, biedt vakanties aan op zijn domein in het Italiaanse Puglia. Zijn nieuwe thuis, zoals hij zijn Masseria Paretano met wijngaard noemt, bevindt zich in Monopoli vlakbij de kust en biedt logies aan, maar ook zalen voor evenementen zoals huwelijken. Ondanks de mooie locatie en luxe zijn de prijzen volgens zijn website zéér democratisch. Een nacht op een luxe-kamer kost 90 euro en een paardentocht of een ochtendvlucht met een luchtballon krijg je al voor 30 euro per persoon.

