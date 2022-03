SOAPCHECK. Klachten om foie gras in ‘Thuis’ en alle details over de brand in ‘Familie’

TvOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Overstelpt met klachten

Volledig scherm Het bewuste moment met de foie gras in 'Thuis' © VRT

In het nieuwste jaarrapport van de VRT-klantendienst staat te lezen dat er in 2021 twee netelige kwesties in ‘Thuis’ voor extra klachten zorgden. “Eén van de personages zei in de uitzending van 18 februari dat bij een zoet wijntje een toastje met foie gras wel zou smaken”, aldus het rapport. “In eerste instantie kregen we de dag erna slechts 1 klacht, maar na de oproep van GAIA om onze klachtenprocedure te overstelpen, liep dit op tot 2.000 klachten. Daarnaast zorgde ook een opmerking over ‘flietjes van de Chinees’ voor beroering op sociale media. Sommige klagers gaven aan dat het mopje ongepast was, anderen vonden het dan weer overdreven dat de VRT zich daarvoor had geëxcuseerd. Alle klagers kregen een gepast antwoord.”

‘Lisa: Bekende ouders

Volledig scherm Briek Lesage (Vic Vincke) © DPG Media

Briek Lesage debuteerde in ‘Lisa’ als Vic Vincke, de zoon van Reinhout (Ben Van Ostade) en broer van Babette (Pommelien Thijs). Briek heeft bekende ouders. Zijn moeder is ‘Thuis-actrice Karlijn Sileghem (Chantal), die op sociale media liet weten: ‘Proud mom’. Zijn vader is Günther Lesage, bekend van theater en series als ‘Wat als?’. Het personage Vic werkt als advocaat voor Massa, die in een grote schadeclaim is beland, en zal zich snel opwerken, want hij is niet bang om te bluffen. “Dit personage is een cadeau om te spelen, al zou ik Vic nooit zelf niet willen zijn en hem ook niet als vriend willen”, aldus de acteur. “Hij is immers te gelaagd, gewiekst en een meester bij het onderhandelen. Manipuleren is zijn tweede natuur. Zoals bij de meeste advocaten. (lacht)”

‘Thuis’: Met de bus

Volledig scherm Angèle op de bus in 'Thuis' © VRT

in ‘Thuis’ namen Simonne, Angèle en Eddy onlangs een paar keer na elkaar een lijnbus om naar de bakker of Bar Madam te rijden. Dat viel bij nogal wat kijkers op, omdat die personages dat daarvoor nooit deden. Vandaar dat sommige soapfans online suggereerden dat De Lijn misschien sponsor van ‘Thuis’ was geworden. “Nee, dat is niet zo”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Een bus nemen is iets dagdagelijks en past dus ook perfect in ‘Thuis’. Ook al gebeurde dat in het verleden nog niet vaak, maar nu dus wel.”

‘Familie’: Topaffiche

Volledig scherm Willy Sommers in 'Familie' © VTM

Willy Sommers wordt de muzikale topaffiche op het grote feest van ‘30 jaar Familie’, dat op zaterdag 17 september zal doorgaan in de Lotto Arena. Geen verrassing voor de trouwe ‘Familie’-kijkers want twee jaar geleden dook de zanger al eens op in de seizoensfinale van de soap. Willy was toen de verrassingsgast op een benefiet. Aanvankelijk hadden de Romeo’s, met ‘Familie’-acteurs Gunther Levi, Davy Gilles en Chris Van Tongelen, toegezegd voor het fanfeest, dat oorspronkelijk zou doorgaan in januari. Het feest moest door de strenge coronamaatregelen echter verzet worden en de nieuwe datum kwam het trio niet meer uit, wegens een geplande trip naar Amerika. “Ik kijk met een warm gevoel terug op de gastrol die ik twee jaar geleden in ‘Familie’ heb mogen vertolken”, laat Willy weten. “Mijn vrouw Cindy is grote ‘Familie’-fan. Dat ik nu deel mag uitmaken van het grote ‘Familie’-feest vindt ook zij geweldig. We gaan er samen één groot, memorabel verjaardagsfeest van maken, ik kijk er nu al naar uit!” Ook de vroegere en huidige cast van ‘Familie’ zal aanwezig zijn om het publiek te trakteren op een avond vol spektakel, nostalgie, humor, ontroering én verrassende acts.

Tickets via 30jaarfamiliefeest.be.

‘Thuis’: Het viel niet op

Volledig scherm Clara Cleymans op de uitreiking van de Ensors © BELGA

Clara Cleymans, bekend van ‘Thuis’ (Nina) en ‘Mijn slechtste beste vriendin’ (Nikki), besliste pas in laatste instantie om alsnog naar de uitreiking van Ensors op het Oostendse Filmfestival te gaan. Dat gebeurde zo last minute dat ze in extremis nog een gepaste outfit bij elkaar moest zoeken. “Ik denk niet dat het opviel dat ik op de rode loper eigenlijk een handtasje van mijn jongste als clutch gebruikte. Maar het was dat of een rugzak”, liet de actrice op Instagram weten.

‘Familie’: Geen echte vlammen

Met de woningbrand waarin zijn personage Peter stierf, nam Gunther Levi afscheid van ‘Familie’. “Mijn laatste draaidag was heel vermoeiend”, zegt Gunther. “De opnamen van de scènes met die brand duurden van zes uur ‘s avonds tot zes uur ‘s morgens. Het klinkt wellicht raar, maar ik was blij dat die slotdag gepasseerd was. Ik voelde me zelfs wat opgelucht. Die opnamen vonden immers begin januari plaats, maar ik wist al sinds september dat mijn verhaal bij ‘Familie’ ten einde was en dat ik zou sterven. Ik leefde weken naar dat moment toe. Het mocht dus eindelijk wel eens gaan gebeuren. Wat ik toen voelde, kan je best vergelijken met de laatste dag van een zeer geslaagde vakantie in het buitenland. Je hebt enorm van je verblijf genoten en weet dat de vakantie voorbij is, maar je beseft ook dat je eerst nog je valies moet maken en daarna een vermoeiende vlucht naar huis moet nemen. Op zo’n moment denk je ook: ‘Het was gezellig, maar nu wil ik gewoon naar huis’. Dat gevoel had ik die nacht ook op de set van ‘Familie’. Het was tijd om het af te sluiten. Op tv zag de brand er spectaculair uit, maar dat is de verdienste van de crew, die voor de special effects zorgt. In de studio heb ik wel wat rook gezien, maar geen enkele vlam. Logisch, want er was ook geen echt vuur. De brandhaarden die je op tv zag, waren het resultaat van lichteffecten, special effects en computeranimatie. Tien jaar geleden ging het er bij zo’n scène op de set helemaal anders aan toe. Voor de brand van het gebouw van Van den Bossche Electronics werd toen het hele decor buiten de tv-studio nagebouwd en echt in de fik gestoken. Tegenwoordig is dat allemaal niet meer nodig. (lacht)”

‘Thuis’: Niet langer

Volledig scherm 'Thuis' © © VRT

Enkele kijkers merkten op sociale media op dat ‘Thuis’ tegenwoordig drie minuten langer duurt, dan een tijd geleden. “Dat klopt”, laat ‘Thuis’-producer Hans Roggen weten. “Maar dat wordt geen vaste gewoonte. ‘Thuis’ duurt voortaan dus niet sowieso altijd langer. Er waren een paar afleveringen die elk iets langer bleken te zijn dan gebruikelijk, enkel omdat we beslist hadden om alle gedraaide scènes te behouden en geen beelden weg te knippen. Iets wat we anders soms wel doen. Dit was dus eerder uitzonderlijk, omdat het in beeld beter uitkwam.”

‘Familie’: Lege agenda

Volledig scherm Ludo Hellinx met zijn partner © Kristof Ghyselinck

Meteen na zijn exit als Patrick uit ‘Familie’ had Ludo Hellinx een tripje gepland, maar dat gaat niet door. “Ik heb sinds drie jaar een camper, waar mijn vrouw en ik graag mee rondtrekken binnen Europa”, aldus de acteur. “Een handige formule, want we hebben dan alles bij de hand: een keuken, bed én douche. Ik ben dan de chauffeur van dienst en mijn vrouw stippelt de route uit en bestudeert wat we kunnen bezoeken. Vorig jaar reisden we een maand door Zweden. We planden iets soortgelijks voor nu, maar die reis moet worden uitgesteld omdat mijn vrouw moet revalideren na een gescheurde achillespees. Ach, we hebben tijd. Officieel ben ik nu met pensioen. Al heb ik geen zin om rustig uit te bollen. De goesting om als acteur aan de slag te blijven, is nog steeds groot. Mijn agenda is echter leeg en dat gaat me niet af. De eerste dagen na mijn afscheid voelde ik me daardoor echt rot. Ik hoop dat er nog wat op mijn pad komt.”

‘Thuis’: Definitieve stop

Volledig scherm Jelle Cleymans en Jonas Van Geel in '40-'45 © Studio 100

Ex-‘Thuis’-acteur Jelle Cleymans (Jens) speelt nog tot begin juli samen met Jonas Van Geel de hoofdrol in de Studio 100-musical ‘40-45’. Die productie in het Pop-Up Theater in Puurs lokte ondertussen al 750.000 bezoekers en is daarmee de meest succesvolle musical die ons land ooit gekend heeft. Nochtans werd de speelperiode van ‘40-45’ door de lockdown tijdelijk onderbroken. Wie de productie met muziek van Will Tura en Steve Willaert, veel special effects en een cast van zo’n 100 medewerkers nog wil zien, moet zich dus reppen, want ‘40-45’ stopt definitief op zondag 3 juli.

‘Familie’: Opnieuw aan de slag

Volledig scherm Janine Bischops (Brigitte) © DPG Media

Op 28 maart gaat Janine Bischops (Brigitte) opnieuw aan de slag bij ‘Familie’. De actrice stond drie maanden lang niet op de set wegens ziekte. Ze had last van bloedingen, die moeilijk te stelpen waren. Die waren dan weer te wijten aan de bloedverdunners die ze sinds vorig jaar nam, nadat bij haar twee stents waren ingepland. Door de bloedingen was het ijzergehalte in haar bloed te laag, waardoor ze steeds doodmoe was. Even leek er ook iets mis met haar geheugen, maar dat bleek na een neurologisch onderzoek gelukkig niet zo. “Oud worden komt met ongemakken, maar ik ben er weer bovenop en kijk er naar uit om weer aan de slag te kunnen gaan”, aldus Janine. “Ik zorg ondertussen goed voor mezelf, let beter op en bouw mijn conditie op. Zo ga ik regelmatig wandelen met een homo-vriendje in de buurt. En daarna belonen we onszelf altijd met een pintje.”

