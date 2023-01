SOAPCHECK. De ‘Thuis’-cast wordt uitgedund en Sandrine André neemt afscheid van haar hond Chip

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Zuipschuiten

Volledig scherm Tim (Jeroen Lenaerts, 41) en Peter (Geert Hunaerts, 50) in 'Thuis'. © VRT

“Wat een zuipschuiten”, vinden enkele fans van ‘Thuis’ op hun kijkersforum. Het online commentaar kwam er na een scène bij Tim (Jeroen Lenaerts) en Sam (An Vanderstighelen) thuis, waar zij het bezoek kregen van Peter (Geert Hunaerts) en Vicky (Marieke Dilles). Na het aperitief zette Peter twee lege flessen bubbels in de keuken, waar op het aanrecht nog een derde lege fles stond. “Drie flessen soldaat gemaakt door vier drinkers: amai, die hadden dorst”, was een van de bedenkingen.

‘Familie’: Twee jaar extra

Volledig scherm Kürt Rogiers (Lars) in 'Familie'. © DPG Media

De agenda van ‘Familie’-acteur Kürt Rogiers (Lars) puilt begint 2023 niet echt uit en dat stemt hem best tevreden. “Het voorbije anderhalf jaar was pittig met veel uiteenlopende opdrachten voor televisie, film en theater”, aldus de acteur. “Zo werkte ik mee aan ‘K2 zoekt K3’, ‘Bittersweet 16’, ‘LegoMasters’, ‘Marble Mania’, ‘I can see your voice’, ‘De Schaal van Pascale’, ‘De Familie Claus 3’ en ‘Familie’. Dit nieuwe jaar staat voorlopig alleen nog maar in het teken van ‘Familie’, maar dat is oké. Deze rust doet deugd. En in tv-land is zo’n rust erg relatief, want agenda’s kunnen nog elk moment veranderen en vollopen. Lars blijft in elk geval nog een hele tijd de hoofdbrok van mijn leven uitmaken, want ik heb net voor twee jaar bijgetekend bij ‘Familie’.”

‘Thuis’: Geen ontslaggolf

Volledig scherm 'Thuis'. © VRT

Wordt ‘Thuis’ getroffen door een ontslaggolf en wordt de cast uitgedund om de serie goedkoper te maken? Die suggestie valt op enkele fansites te lezen. In de dagelijkse fictiereek zijn er de laatste tijd immers wel wat exits. In december stierven er twee personages in ‘Thuis’: Jorens mama Elke (Ellen Van Poel) en Paulien (Tina Maerevoet). Vorige week vertrok Thilly (Lauren Müller) op wereldreis, terwijl dokter Nora (Amara Reta) en Waldek (Bart Van Avermaet) hun verhuis naar Zwitserland voorbereiden. Lowie (Mathias Vergels) is ondertussen naar Finland om er bij zijn nicht Kaat te herbronnen en ook de verhaallijn van Jorens oma Veerle (Karin Tanghe) is wegens haar Alzheimer duidelijk eindig.

De makers willen niet bevestigen dat al die personages definitief verdwijnen, maar spreken wel kordaat tegen dat er acteurs moeten vertrekken omdat Eyeworks, het nieuwe productiehuis dat ‘Thuis’ voortaan maakt, aanstuurt op een kleinere cast. “Dat gerucht kan ik makkelijk en met klem ontkennen”, aldus ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Het nieuwe productiehuis is op geen enkele manier betrokken bij de verhalen, die de kijker nu én in de nabije toekomst op tv ziet. Die verhalen zijn al lang geleden bedacht door onze scenaristen, geschreven en opgenomen. Wie dergelijke linken ziet, spreekt zonder de feiten te kennen.”

Volledig scherm Thilly (Lauren Müller), Elke (Ellen Van Poel) en Paulien (Tina Maerevoet) in 'Thuis'. © VRT

Volledig scherm Nora (Amara Reta), Waldek (Bart Van Avermaet), Lowie (Mathias Vergels) en Jorens oma Veerle (Karin Tanghe). © VRT

‘Familie’ en ‘Thuis’: Kastaars

Volledig scherm 'Familie'. © VTM

Op zaterdag 28 januari is het Kastaars!-tijd want dan worden de nieuwe Vlaamse mediaprijzen voor het eerst uitgereikt tijdens een gezamenlijk event van VRT, DPG Media, SBS en Streamz. De soaps zijn goed vertegenwoordigd, want ‘Thuis’ en ‘Familie’ zijn allebei genomineerd voor de beste fictiereeks van 2022. Ze nemen het in die categorie op tegen onder andere ‘Dertigers, ‘Nonkels’ en ‘Undercover’. De break-up van Viv en Lowie die in mei in ‘Thuis’ te zien was, maakt bovendien kans op een extra Kastaar!, namelijk die in de categorie van het mediamoment van 2022. U kan de uitslag mee bepalen en stemmen tot donderdag 19 januari via kastaars.be.

Volledig scherm break-up Viv (Lynn Van den Broeck) en Lowie (Mathias Vergels) in 'Thuis'. © VRT

‘Familie’: Nieuwe look

Volledig scherm Jeff De Smedt in de kappersstoel. © Instagram Jeff De Smedt

Er mag al eens gelachen worden achter de schermen van ‘Familie’. Gezien zijn beperkte haardos brengt Jef De Smedt (Jan) weinig tijd door in de kappersstoel in de tv-studio. De kapster van dienst stelde voor om eens een andere coupe uit te proberen en zette de acteur een pruik op. “Wat vinden jullie van de nieuwe look van Jan”, vroeg de acteur met een glimlach aan zijn volgers op zijn socials. Die lieten weten: “Doen!”

‘Familie’: Afscheid

Volledig scherm Sandrine André. © Instagram Sandrine André

‘Familie’-actrice Sandrine André rouwt om de dood van Chip, haar hond die twaalf jaar lang voor actie in huis zorgde en haar metgezel tijdens wandelingen was. “Dag lieve Chip, wat was jij een geweldige hond: de volger, de slimme, de snelle, de gevoeligste. Maar plots ging het snel achteruit met jou en moesten we je laten gaan. Dank je voor al je liefde. Je was Hans zijn beste maatje, Boon z’n partner in crime en mijn kleine vos. Wat gaan wij jou missen! Heel veel dank aan Rob van DNA Dierenartsencentrum voor de fantastische begeleiding bij dit afscheid”, liet ze weten.

‘Thuis’: Topscore

Volledig scherm Daphne Paelinck (Christine) in 'Thuis'. © © VRT

Vorig jaar haalde ‘Thuis’ op 1 februari de topscore van 1.401.210 kijkers op Eén of VRTNU en was daarmee de best bekeken soapaflevering van 2022. In die episode was er geen echte cliffhanger te zien, maar gingen agenten Tim en Dieter wel op onderzoek bij een illegale hondenverkoper. De tweede best bekeken soapaflevering van 2022 haalde op 5 januari 1.396.594 kijkers en was er ook één van ‘Thuis’. Daarin dook Christine (Daphne Paelinck) na haar lange bevallingsverlof en verblijf in de psychiatrie opnieuw op. De Vlaamse soaps halen traditioneel in de wintermaanden altijd hun beste kijkcijfers.

‘Familie’: Geen succes

Volledig scherm Jacky Lafon (Rita) in 'Familie' in 2014. © vtm

‘Familie’-actrice Jacky Lafon (Rita) is fan van ‘De Buurtpolitie Vips’ en mocht zelfs in een aflevering opduiken. Al vond ze dat zelf geen succes. “Na de opnamen had ik geen goed gevoel”, aldus Jacky. “Daags voor de draaidag had ik een serieuze migraine-aanval gekregen, en daarom een zware spuit gekregen. Toen ik voor de camera stond was ik echter nog suf van de medicatie en dat was te merken aan mijn concentratie. Ik verstond de jonge agentes niet zo goed en maakte stomme foutjes. Hier en daar vergat ik zelfs een zinnetje tekst. Ik wilde twee scènes opnieuw opnemen, omdat ik zelf niet tevreden was, maar dat ging niet wegens geen tijd. Ik hoop dat de kijkers me er niet op zullen afrekenen.”

‘Thuis’: Wonderlijke meid

Volledig scherm Stella. © Instagram Stan Van Samang

Maar kijk eens, hoe schattig! Stella, de dochter van ‘Thuis’-acteur Stan Van Samang (Harry, 43) en zus van Lenny (5), was jarig en kreeg een mooie taart met een brandende kaars in de vorm van haar leeftijd voorgeschoteld. “Drie dus. Oh, wat vliegt de tijd. Wonderlijke meid”, liet de papa samen met mama Barbara trots op zijn socials weten.

Volledig scherm Amara Reta (Nora) en Stan Van Samang (Harry) in 'Thuis'. © © VRT

‘Familie’: Uitgespeeld

Volledig scherm Maxime De Winne (Quinten) in 'Familie'. © VTM, Familie

Rolstoelgebruiker Quinten is compleet onverwacht en na acht jaar uit ‘Familie’ verdwenen. Dat gebeurt niet op vraag van acteur Maxime De Winne (45). “Ik zou zelf nooit op de rem zijn gaan staan, want daarvoor deed ik mijn job te graag”, aldus Maxime. “Nu de makers dat voor mij beslist hebben, heb ik er wel vrede mee. Ik behoorde lang tot de Frens, de vriendenclub van twintigers in ‘Familie’. Dat ging me wel goed af, maar ik begon toch ook het gevoel te krijgen dat ik daar misschien niet meer bijhoorde. Ik ben ondertussen toch al 45 en heb een zoon van 18. Margot Hallemans, die mijn partner Hanne speelt, is er 29. Andere tegenspelers, zoals Stefanie en Guido, gespeeld door Jasmijn Van Hoof en Vincent Banic, waren ondertussen ook al uit de reeks vertrokken en met de komst van studenten Louise, Raven en Jelle is er duidelijk een andere generatie van jongeren gearriveerd. Ik had ook het gevoel dat mijn rol was uitgespeeld en afgerond. Door Quinten heb ik voor de tv-kijker de pijnpunten in het leven van een rolstoelgebruiker kunnen tonen. Ik heb er alles uitgehaald, want hoeveel keer kan ik nog met mijn rolstoel in het decor belanden? Ik heb na mijn rol als homo Tibo in ‘Thuis’ en die van de rolstoelgebruiker in ‘Familie’ genoeg maatschappelijke rollen gespeeld en ben nu toe aan wat anders. Tijd voor een nieuw tijdperk voor mezelf maar ‘Familie’. Daar mogen nu andere minderheidsgroepen in aan bod komen.”

