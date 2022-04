SOAPCHECK. De liefdesverklaring van Lynn Van den Broeck en zo vierde Katrien De Becker haar afscheid uit ‘Thuis’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Liefdesverklaring

Voor ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck (Viv) hoeft het geen valentijn zijn om haar liefde te verklaren aan het adres van haar vriend Mathias Vergels (Lowie). Na een romantische week met zijn tweetjes in het Spaanse Andalusië postte ze dolverliefd: “Hi liefste, wat kan ik zeggen? Er is niemand anders met wie ik dit had willen delen. Wat zijn we op ons best als we onderweg zijn, eens letterlijk weg van alles. We hebben weer zoveel gepraat, over het leven, over waar we ons druk in maken, over geluk, over dromen en over de stomste dingen. We hebben weer ongelofelijk hard moeten lachen met elkaar, zijn opgeladen, ontspannen en weer een stuk dichter naar elkaar toegegroeid. Ge leert u lief pas echt kennen op reis zeggen ze. Awel ja, gewoon nog eens de bevestiging dat we voor elkaar gemaakt zijn. Potjes en dekseltjes, ge kunt daar mee lachen maar mijn dekseltje zit vast en dat is het beste gevoel. Dju, ik zie u graag.”

‘Familie’: 130 kilo bagage

‘Familie’-actrice Lien Van de Kelder is weer terug in het land, na haar verblijf van drie maanden in Thailand, waar haar man Hans Herbots een internationale tv-serie regisseerde. De actrice postte een grappige foto van haar kinderen Jeanne en Victor bij hun berg bagage, goed voor in totaal zo’n 130 kilo. Op 1 mei staat Lien met het liedjesprogramma ‘Smartschade’ en samen met Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen in De Roma.

‘Familie’: Undercover

Tijdens de paasvakantie trok ‘Familie’-acteur Maxime de Winne (Quinten) met zijn gezin naar Ameland, een waddeneiland in het Nederlandse Friesland. Naast een schattige foto van zijn spelende dochters Jeanne en Lucille op het strand, postte hij ook een grappige selfie met wat zeewier op zijn hoofd. “Undercover op zoek naar paaseieren”, was zijn commentaar.

‘Thuis’: Geen getuigen

Volledig scherm . © RV

Enkele kijkers maakten zich vrolijk om een uitspraak tijdens een politieonderzoek in ‘Thuis’. Toen Tania (Katrien De Becker) stierf na het drinken van een drankje met een overdosis drugs in, kwam de politie in actie. Hoofdinspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) zei tegen inspecteur Dieter (Raf Jansen): “Alle getuigen zijn verhoord, maar niemand heeft iets verdachts gezien.” In de ondertitels stond wel te lezen: “Iedereen is verhoord.” Enkele kijkers vroegen zich op hun fansites af: “Welke getuigen waren dat dan, want de laatste klant was toch net vertrokken toen Tania haar drankje kreeg. Ze was daar helemaal alleen. Er was dus helemaal geen getuige. Toch goed speurwerk, hoofdinspecteur!”

‘Familie’: Grace Kelly

Volledig scherm Andrea Croonenberghs (Griet) in 'Familie' © VTM

‘Familie’-actrice Andrea Croonenberghs (Griet) gaat deze zomer Grace Kelly achterna want ze speelt van 8 tot 26 juni de hoofdrol in ‘Dial M for Murder’ in het Fakkeltheater. Dat stuk werd in 1954 verfilmd door Alfred Hitchcock met de filmdiva in de hoofdrol en leverde toen een ongewone langspeelfilm op, aangezien alles op één locatie werd opgenomen: een hotelkamer. In de cast van de theaterthriller krijgt Andrea het gezelschap van enkele andere bekende soapgezichten, zoals Maxime De Winne (Quinten in ‘Familie’), Marc Stroobants (Stefaan Legrand in ‘Thuis’) en Wouter Vermeiren en Erik Goris, die allebei al in ‘Thuis’ en ‘Familie’ te zien waren.

‘Thuis’: Speciaal afscheid

Volledig scherm Katrien De Becker © RV

Katrien De Becker (Tania) keek op een wel erg speciale plek naar de aflevering van ‘Thuis’ waarin haar personage Tania stierf. Ze logeerde met haar man Johan in L’atelier, dat is de B&B die door haar collega’s Lynn Van den Broeck (Viv) en Mathias Vergels (Lowie) wordt uitgebaat. Bij een foto liet ze weten: “Om mijn sterven bij ‘Thuis’ in schoonheid te eindigen, genoot ik met mijn Johan van de rust en ontspanning bij Lynn en Mathias in hun B&B. Toplocatie, zálige gastvrouw en -heer en heerlijk eten!”

‘Familie’: Niets is wat het lijkt

‘Familie’-actrice Sandrine André (Veronique) deelde een mooie foto, die ze enkele weken geleden op de set van ‘Familie’ maakte. “Diva Véronique, ik ‘ben’ haar niet, maar wat ‘speel’ ik haar graag”, schreef ze erbij. “Wisten jullie trouwens dat ik elke draaidag telkens een vol uur bij de make-up en de kapper zit, om haar te worden? En voor de make-up voor deze trouwfoto duurde dat zelfs nog langer. Niets is wat het lijkt!”

‘Thuis’: Het kan nog beter

Volledig scherm Lauren Muller © VRT

‘Thuis’-actrice Lauren Müller (Thilly) is ambassadrice van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. “Ik heb een hart voor de natuur, maar soms heb ik het gevoel dat ik nog meer kan doen”, zegt ze. “Ik rij bijvoorbeeld nog vaak met de wagen omdat me dat veel tijd uitspaart, aangezien de treinverbindingen in mijn buurt slecht zijn. Ik eet ook nog af en toe vlees. En zo zijn er nog wel meer zaken, die beter kunnen. Maar het is toch al een goed begin dat ik respect heb voor de natuur en er mij van bewust ben dat het nog beter kan. Als bekend gezicht krijg ik veel vragen om een product of actie te ondersteunen. Als het klopt met wie ik ben, doe ik daar graag aan mee. Maar als het enkel gaat om bijvoorbeeld juwelen of een cosmeticaproduct te helpen verkopen, hoeft het voor mij niet.”

‘Familie’: Adoptie

Volledig scherm Jo Hens (Niko) © VTM

‘Familie’-acteur Jo Hens (Niko) heeft een hond in huis gehaald. “Een hele aanpassing, want je moet er net zoveel rekening mee houden als met een kind”, klinkt het. “Ik adopteerde Andy omdat ik meer wilde wandelen. Veel van mijn vrienden grapten vroeger ook al eens dat ik zo rock-’n-roll was, zonder kinderen. Daarom stuurde ik mijn familie en beste vrienden een geboortekaartje, om het grote nieuws te melden dat ik met die hond ook een soort kindje had gekregen. Je moet veel over hebben voor een huisdier, maar je krijgt er veel liefde voor terug.”

‘Thuis’: 10 miljoen

Volledig scherm . © VRT

“Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen”, vroegen Samson en Gert in hun liedje. De fans van ‘Thuis’ kennen het antwoord: kijken naar ‘Thuis’! De makers konden trots melden dat VRT NU, het online platform van de openbare omroep, een historische kaap had overschreden: “Had je 10 miljoen...? Wauw! Supercool, jullie klikten dit seizoen al 10 miljoen keer ‘Thuis’ aan op VRT NU.” Het succes bewijst dat ook soapfans alsmaar meer uitgesteld naar hun favoriete reeks kijken.

