SOAPCHECK. De droomreis van Dorien Reynaert en wat doet die houthakkersbijl in ‘Familie’?

‘Familie’: Overdonderd

Dorien Reynaert (32), die in ‘Familie’ escorte Alex en zo ook de love interest van Cédric (Yanni Bourguignon) speelde, heeft prachtige vakantiekiekjes gedeeld. De actrice maakte in Lapland onder andere een tocht met husky's bij een vriestemperatuur van min 30 graden. “Hoe geweldig deze ervaring was, valt moeilijk uit te drukken in woorden. Zoveel indrukken en zoveel schoonheid der natuur. Het was magnifiek. Een droom. Helemaal overdonderd”, klinkt het.

‘Thuis’: Pips blijft de enige

Volledig scherm Pips op thuis mat 13 © © VRT

Sinds enkele weken loopt er in ‘Thuis’ een nieuwe ster kwispelend rond: Pips. Het hondje van Sam (An Vanderstighelen) en Tim (Jeroen Lenarts) heeft op Instagram een eigen pagina en die is erg populair, want pips_cremers heeft al meer dan 4.600 volgers. Die krijgen af en toe een foto van hem op de set te zien of peptalk zoals: ‘Cooler dan Samson’. Maar er staat ook een kleine spoiler te lezen: ‘The one & only puppy from Thuis’. Dat betekent immers dat Pips het enige hondje in de serie blijft en dat tiener Robin dus geen huisdier in de reeks krijgt, ook al lijkt oma Marianne (Leah Thys) daar nu voor te ijveren.

‘Familie’: Geweldige verandering

Gunther Levi (Peter) heeft zijn laatste opnamedag bij ‘Familie’ al een tijdje achter de rug en vult zijn leven en agenda nu anders in. Wie zich afvroeg wat de acteur dan zoal doet in plaats van op de set van ‘Familie’ tes taan, vindt een antwoord op zijn sociale media. Gunther brengt nu duidelijk meer tijd met zijn gezin door en aan de lachende gezichten op de foto’s van de uitstapjes te zien, vindt iedereen die verandering geweldig.

‘Thuis’: Op café

Volledig scherm Daphne Paelinck © VRT

‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck (Christine) zat thuis met corona en in quarantaine. Gelukkig had ze voldoende burgerzin om zich daar ook strikt aan te houden. Volgens haar Covidsafe-app was er echter niks aan de hand en testte ze negatief. “Mijn CST-app weet niet dat ik in quarantaine zit: het systeem werkt niet. Iemand zin om mee op café te gaan”, was haar hypothetische vraag.

Volledig scherm Daphne Paelinck © RV

‘Familie’: Blik achter de schermen

Volledig scherm Sandrine André geeft een beeld achter de schermen © RV

Sandrine André (Veronique) heeft een grappig en onthullend filmpje gepost, dat ze maakte achter de schermen van ‘Familie’. De actrice toont daarin wat er in werkelijkheid te zien is bij het huis van haar personage. Op tv verschijnt er bij het openen van de voordeur een typisch straatbeeld op de achtergrond. Maar dat is fake. In de korte video blijkt het buitenzicht een fotowand te zijn, die in het decor in de tv-studio in Lint staat. Er liggen dus ook geen asfalt of kasseien voor de deur, want het filmpje toont de egale studiovloer. In een verloren hoek valt bovendien een onverwacht detail op: de strijkplank die de kleedsters gebruiken om sommige outfits van de cast vlak voor de opname nog snel even te finetunen. Het huis is trouwens een locatie die Veronique niet meer zo vaak bezoekt, aangezien haar zoon Cédric (Yanni Bourguignon), haar ex Mathias (Peter Bulckaen) en diens vriendin Vanessa (Karen Damen) er nu wonen.

Volledig scherm Sandrine André geeft een beeld achter de schermen © RV

Volledig scherm Sandrine André geeft een beeld achter de schermen © RV

‘EastEnders’: Tanende populariteit

Volledig scherm Een beeld uit 'EastEnders' © BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

Volgens mediawatchers dreigt de Britse soap ‘EastEnders’ na bijna 40 jaar een stille dood te sterven. De populariteit van het vlaggenschip van de BBC is tanende en wordt door de zender verklaart door de opkomst van streamingdiensten, als Netflix. De soapkijkers laten echter weten dat ze afhaken omdat ze klagen over de slappe plots met warrige en sombere verhaallijnen. Een criticus noemde de reeks zelfs “een constante mix van dood, ziekte en verloren gewaande familieleden.” Tijdens de pandemie verdween de soap drie maanden van het scherm, terwijl de concurrentie wél bleef uitzenden. Nadien vergaten veel kijkers de draad van de soap weer op te pikken. De zender ITV verklaarde ‘EastEnders’ bovendien de oorlog door hun soap ‘Coronation Street’ voortaan op hetzelfde tijdstip uit te zenden. Zonder drastisch ingrijpen lijkt het monument binnenkort van het scherm te verdwijnen.

‘Familie’: Houthakkersbijl

Volledig scherm Houthakkersbijl in het fietsatelier bij Patrick (Ludo Hellinx) in ‘Familie’. © Instagram

Kijkers merkten iets vreemds op bij de verhaallijn rond het leegmaken van het fietsatelier van Patrick (Ludo Hellinx) in ‘Familie’. De fietsenhersteller gaat met pensioen en ruimde daarom zijn werkplaats op. Zo kwam zijn werkmateriaal iets nadrukkelijker in beeld. “Wat moet een fietshersteller met een bijl”, vroeg een kijker zich verbaasd af op een fansite. Bij een van de scènes was op de achtergrond aan de muur immers een stevig houthakkersbijl te zien. Het detail zorgde voor grappige opmerkingen, als “Altijd handig om een band te klieven” en “Ideaal om inbrekers te verjagen”.

‘Thuis’: Perfect in beeld

Volledig scherm 'Thuis'-acteurs in de regen © Eén

Wat een kleurrijke foto met lachende gezichten op de set bij ‘Thuis’. Het beeld werd gemaakt op de wijngaard van de Petrushoeve in Bekkevoort, waar de buitenopnamen voor de Withoeve plaatsvinden. Daphne Paelinck (Christine), Daan Hugaert (Eddy) en Lauren Müller (Thilly) moesten tussen de scènes door schuilen voor de regen en hielden het warm en droog dankzij regenschermen, sjaals en elkaar. En zo brachten zij de tekst van de begingeneriek van ‘Thuis’ perfect tot leven: “In de regen mag ik bij je huilen, Ik kan stralen bij jou als de zon, Als ik eventjes bij je kan schuilen, Dan weet ik ineens weer waarom, Ik je zoveel liefde wil geven, Want mijn hart komt tot leven bij jou, Ik ben thuis!”

‘Lisa’: Wat ik voel

Volledig scherm Tinne Oltmans © VTM

‘Lisa’-actrice Tinne Oltmans heeft haar derde single uit: ‘Voel wat ik voel’. Tinne en haar ex-partner Juan Gerlo gingen vorig jaar uit elkaar. “Songwriting werkt altijd therapeutisch”, aldus de actrice/zangeres. “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, en dat is bij het schrijven van muziek zeker zo. Tot voor kort schreef ik heel gemakkelijk klassieke liefdesliedjes. Dit nummer is anders en gaat over self-love.”

‘Familie’: Saai leven

Volledig scherm Jeroen Van Dyck © VTM

‘Familie’-acteur Jeroen Van Dyck (Tony) is al meer dan een jaar vrijgezel en dat begint toch wat door te wegen. “Ik mis het wel om in een relatie te zitten en samen dingen te ontdekken en iets op te bouwen, dat je kunt delen”, geeft hij toe. “Het is ook een prettige gedachte te weten dat er iemand zal zijn als je thuiskomt. Pas op: ik word zeker niet droevig van single zijn, maar af en toe besef ik dat ik niet graag alleen ben. Onlangs ben ik drie weken in mijn eentje naar Sri Lanka geweest. Verrassend genoeg vond ik alleen op vakantie zijn wél heel fijn. Op een tropische bestemming tot mezelf komen en zelf beslissen waar ik goesting in heb zonder dat ik met iemand rekening moet houden, dat beviel me wel. Op al die tijd heb ik misschien maar twee keer gedacht: dit zou ik nu met iemand willen delen. Of ik nu aan het daten ben? Nee. Ik ontmoet vrij weinig mensen en breng vooral tijd door bij vrienden. Mijn leven is vrij saai op dit moment. (lacht)”

‘Thuis’: Afscheid

Volledig scherm Steph Goossens © Photo News

Voormalig ‘Thuis’-acteur Steph Goossens (Cois) verloor zijn vader. De acteur postte als afscheid een emotioneel bericht: “Lieve papa, dank u voor uw erfenis die ge ons bij leven al naliet. Ge hebt onze chequeboek gevuld met mensenkennis , creativiteit, enthousiasme, aangebrande moppen, de wetenschap dat iedereen fouten mag maken en bovenal de liefde en het bewustzijn voor de mens en de natuur. Kortom, voor alles wat er al is. Er zijn er velen die het met minder moeten doen, terwijl ze denken net meer te zijn dan een ander. Anderhalve week geleden nog gewoon bij ons en nu gewoonweg overál. Vlieg hoog papa. Wij zien u graag. Deze dag zal altijd uw gelukkige verjaardag zijn. Vaarwel.”

