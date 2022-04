SOAPCHECK. Charmante nieuwkomer in ‘Thuis' en Jan Van den Bosch brengt z'n dochter mee naar de set

ShowbizzOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Poppen aan het dansen

In ‘Thuis’ beleeft Simonne (Marleen Merckx) een coup de foudre. Ron Cornet (63), vooral bekend als de burgemeester in ‘Wittekerke’ en kolonel Vandesype in ‘F.C. De Kampioenen’, schrok er zelf van dat de makers hem voor die rol van Dirk contacteerden. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik iets minder ambitieus ben en dus ook minder achter nieuwe rollen zit”, zegt de acteur. “Waarom ze net mij gevraagd hebben? Geen idee, want dat hebben ze me niet gezegd, maar misschien is het wel om mijn charmante uitstraling. (lacht) Van de regisseur kreeg ik tijdens de opnamen maar één echte regie-aanwijzing te horen: ’Wees vooral charmant’. Meestal zijn charmante personages niet de meest interessante rollen voor een acteur, want daar zit weinig vlees aan. Toch ben ik blij met deze rol, want mijn personage wordt de crush van Simonne, toch een oerpersonage in ‘Thuis’. En dan weet je dat door mijn komst de poppen ongewild aan het dansen gaan. En zo wordt het plots wél een rol met veel vlees aan. (lacht)”

‘Familie’ en ‘Neighbours’: Onderonsje

‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch (Zjef) beleefde een trots moment, want hij mocht zijn dochter Sam (7) op de set verwelkomen als nieuwkomer Finn. Zo’n ouder-kind-onderonsje is geen unicum in ‘Familie’, want recent debuteerde ook Toots, de zoon van Roel Vanderstukken (Benny), als Rik in de reeks en Tristan, de zoon van Christophe Stienlet (Johan), als Vince. Ook in buitenlandse soaps komt het meer dan eens voor dat ouders hun kroost aan een gastrolletje helpen. Stefan Dennis (63), bekend als ancien en slechterik Paul Robinson in ‘Neighbours’, loopt backstage bij die Australische soap sinds kort zijn zoon Declan tegen het lijf. Die vertolkt daar nu de rol van ‘bad boy’ Louis Curtain.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Echte boeken

‘Familie’ en ‘Thuis’ vertonen tegenwoordig een opvallende gelijkenis in de verhaallijnen. In ‘Familie’ draait een belangrijke plot rond de publicatie van de biografie van mode-ontwerper Rudi Verbiest (Werner De Smedt). Ook in ‘Thuis’ krijgt een personage binnenkort haar eigen boek. Marianne (Leah Thys) schreef haar memoires en wil die nu in eigen beheer uitbrengen. Het verhaal van Rudi verschijnt eind mei ook echt als het vijfde deel in de ‘Familie’-boekenreeks. Of de autobiografie van Marianne met enkele spraakmakende geheimen ook in de echte boekenwinkel zal belanden, werd nog niet gecommuniceerd.

‘Thuis’: In quarantaine

Lauren Müller (Thilly) moest onlangs deel uitmaken van het sportieve ‘Thuis’-team dat zou deelnemen aan de 100 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De actrice zou bij die estafette de afstand van 30 km voor haar rekening nemen, maar moest in extremis afhaken. “Ik ben twee jaar heel voorzichtig geweest, maar het beestje heeft me dan toch te pakken gekregen”, zegt Lauren. “Twee dagen voor de loopwedstrijd zou plaatsvinden, moest ik vaststellen dat ik corona had. Ik moest dat weekend dus verplicht in quarantaine en kon niet meelopen. Dat vond ik heel jammer. Ik had er maanden voor getraind en had er zelfs een knieblessure door opgelopen.”

‘Familie’: Cobrew in de prijzen

De echte brouwerij die dienst doet als het decor van Cobrew van Mathias (Peter Bulckaen) en wijlen Peter (Gunther Levi) in ‘Familie’, is in de prijzen gevallen. De onafhankelijke Antwerpse Brouw Compagnie bestaat precies tien jaar en kaapte met de ambachtelijke bieren Seef, Bootje’s Bier, MissTLucie en Nonkel Pater vier medailles weg op de internationale bierwedstrijd Concours International de Lyon 2022. In ‘Familie’ staan de bieren Bommake, Gust en Rebel centraal, maar enkel Gust wordt echt gebrouwen en op de markt gebracht. Wie de bekroonde bieren eens wil proeven of de brouwerij wil bezoeken, kan van woensdag tot zondag in de vrij toegankelijke brouwerij terecht.

Meer info op seef.be.

‘Thuis’: Niks mis mee

Wat een grappige scène in ‘Thuis’! Dieter (Raf Jansen) verweet zijn Nancy (Ann Pira) dat ze iets te veel fantasie had volgens hem. “Gij kijkt teveel naar soaps”, was zijn opmerking. Waarop zijn soapcollega in beeld doodleuk antwoordde: “Niks mis mee, hé. Met soaps.” Iets wat de trouwe kijker van ‘Thuis’ natuurlijk alleen maar kan bevestigen.

‘Familie’: Geen concrete plannen

Gunther Levi (Peter) en Martine Jonckheere (Marie-Rose) zijn ontslagen bij ‘Familie’, maar hoe moet het nu verder met hen op professioneel vlak? Martine heeft alvast een rol vast in de theaterkomedie ‘Bevergem’ en Gunther vult zijn agenda met solo-optredens, de Romeo’s en de uitbouw van de modezaak van zijn vrouw. Maar allebei hopen ze dat er toch ook nog tv-werk uit de lucht komt gevallen. Zijn ze bij ‘Thuis’ misschien geïnteresseerd om hen als nieuw gezicht in te lijven? “Zeg nooit ‘Nooit’, maar nu hebben we geen concrete plannen met hen”, antwoordt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Dat ze na zo’n jarenlange staat van dienst wellicht vooral met ‘Familie’ vereenzelvigd worden, is nochtans geen probleem voor ons. Waarom zou dat een nadeel zijn? Kijk maar naar Janine Bischops. Die speelde ook meer dan 20 jaar Jenny in ‘Thuis’, maar maakte daarna zonder problemen de overstap naar ‘Familie’ als Brigitte. Een goede acteur moet de kracht hebben om elke rol vorm te kunnen geven, in welke serie dan ook.”

‘Thuis’: Op zoek naar figuranten

Altijd al eens in Bar Madam of de Withoeve willen zitten? Dan is dit je kans. ‘Thuis’ zoekt figuranten. Iedereen kan zich kandidaat stellen, want er zijn regelmatig uiteenlopende profielen nodig. Wie zich geroepen voelt, maakt een account aan op InThePicture.com, waar ook alle oproepen verschijnen. “Tijdens de selectie proberen we altijd een gulden middenweg te vinden tussen bekende gezichten en nieuwe figuranten. Zo krijgt iedereen de kans om te figureren, want de plaatsen zijn beperkt”, aldus de figuratieverantwoordelijken, Nona Vyncke en Marie-Christina Leon. “Naast gewone figuranten hebben we ook edelfiguranten nodig, die duidelijk in beeld komen of een stukje tekst hebben. Hun selectie verloopt anders en via een auditie. Hun vergoeding is trouwens ook iets hoger. Geduld is wel een must voor elke figurant, want een opname van één scène duurt wel 30 tot 40 minuten. Figuranten moeten ook kunnen ‘lippen’: met elkaar praten zonder enig geluid te maken. Enkel zo kunnen de stemmen van de acteurs duidelijk worden opgenomen. Bovendien mag een goede figurant niet loslippig zijn en moet die een geheim kunnen bewaren. Als figurant mag je immers niet verklappen wat er gaat gebeuren in de aflevering.”

‘Familie’: Nieuwe generiek

‘Familie’ heeft zijn begingeneriek aangepast en zo al een beetje verklapt wat de kijker in de nabije toekomst staat te wachten. De overleden Peter (Gunther Levi) en Marie-Rose (Martine Jonckheere) zijn verdwenen en maakten plaats voor twee nieuwe gezichten. Dat kan alleen betekenen dat hun aandeel in de serie belangrijker wordt. In de nieuwe generiek heeft Mathias (Peter Bulckaen) een nieuwe sidekick naast zich, want daar staat niet meer zijn zakenpartner Peter, maar wel zijn geliefde: Vanessa. Het personage van Karen Damen en hun relatie worden dus een blijver. Ook Louise (Charlotte Sieben) maakt haar debuut aan de zijde van Raven (Aaron Blommaert). Dat wil zeggen dat ook die relatie niet alleen zal standhouden, maar zelfs aan belang zal winnen.

‘Thuis’: Beste verjaardag ooit

‘Thuis’-actrice Amber Metdepenningen (Yasmine) heeft haar elfde verjaardag op een onvergetelijke manier gevierd. Na een maandenlange afwezigheid op tv maakte de tiener niet alleen haar rentree in de serie als de dochter van Peter (Geert Hunaerts). Ze nam met haar klas van het zesde leerjaar van de Freinetschool De Pluim ook met succes deel aan de competitie van Jespo Just Dance. “Een medaille, beker, cadeautjes en lekker gegeten met mijn familie en vrienden! Beste verjaardag ooit want we werden de grote winnaars! We zijn vanaf nu dé dansschool van Antwerpen in categorie fun dance”, liet ze trots weten.

‘Familie’: Naar het circus

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mariannedevriese (@mariannedevriese)

‘Familie’-actrice Marianne Devriese (Iris) trok met haar gezin naar het circus. “Uitstapjes met het hele gezin blijven een hele uitdaging”, laat ze weten. “Het is constant zoeken naar een evenwicht. De twee grootste meisjes waren wild van het circus, maar voor Pippa (die een ontwikkelingsstoornis heeft, n.v.d.r.) was het zo spannend dat ze veel heeft gehuild. Ze kreeg ook veel te verwerken prikkels en snapt onze sociale conventies niet. Op dat moment is het zeer moeilijk om daar mee om te gaan, maar achteraf ben ik wel blij en trots dat we dit gedaan hebben. Het voelt als alweer een overwinning. Dingen die voor velen heel gewoon zijn, zijn vaak een strijd voor gezinnen met een kindje met extra zorgbehoefte.”

‘Thuis’: Nep haarstukje

In ‘Thuis’ heeft Nancy (Ann Pira) sinds kort een nieuwe, jongere look. Eerder maakten fans daar grapjes over op sociale media, omdat ze vonden dat haar nieuwe froufrou toch wel heel sterk geleek op die van het voormalige personage Olivia (Moora Vander Veken). Dat blijkt geen toeval te zijn, want de makers hebben ondertussen bevestigd dat Ann Pira, net zoals Moora destijds, ook een nep haarstukje draagt voor deze nieuwe look. Al is het wel een ander pruikje dan dat van haar ex-collega.

‘Familie’: Schlagerliefhebber

De zomereditie van Het Schlagerfestival vindt op zaterdag 16 juli plaats in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. ‘Familie’-acteur en schlagerliefhebber Kürt Rogiers praat de acts van de Romeo’s, Johan Veugelers, Sasha & Davy, Laura Lynn en Christoff aan elkaar. Deze maand wordt de affiche aangevuld met nog meer namen van optredende artiesten.

Meer info op www.schlagerfestivalzomer.be.

