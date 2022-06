SOAPCHECK. Bibberen achter de schermen van de seizoensfinale van ‘Thuis’ en een spoiler voor ‘Lisa’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: blunder

Volledig scherm 'Thuis' © Eén

Op kijkersforums verschenen een paar boze opmerkingen over de scène in ‘Thuis’, waarbij de kleine Victor zich bij het bakken van pannenkoeken aan een hete pan verbrandde. Mama Femke (Vanya Wellens) snelde meteen ter hulp en troostte de huilende kleuter. Dat was volgens de commentaren helemaal fout. “Wat een blunder! Als je kind zich verbrand heeft, moet je het niet eerst knuffelen en troosten, maar meteen in actie schieten en het onder de kraan houden. Eerst water en de rest komt later”, was de kritiek.

‘Familie’: ik durfde

‘Familie’-actrice Jits Van Belle (Robyn) had een mullet op haar bucketlist staan en heeft eindelijk werk gemaakt van dat hippe kapsel. De lange lokken gingen er vooraan af, de froufrou verscheen en achteraan werd er niks geknipt. “Ik durfde en koos voor Vokuhila: VOrne KUrz HInter LAng. My midlife style”, liet ze blij met het mooie resultaat weten.

‘Thuis’: lentefeest was winters

Volledig scherm Mathias Vergels (Lowie) krijgt een warm kusje van zijn echt lief Lynn Van den Broeck (Viv). Wannes Lacroix (Niels) vindt dat oké. © © VRT

In de seizoensfinale van ‘Thuis’ vierde Hannah haar lentefeest en organiseerden Eddy en Joren de loopwedstrijd voor Zihame. Twee festiviteiten in de Withoeve, maar van enige zomerse sfeer was er op de set weinig te merken. Niet verwonderlijk, want de buitenopnamen vonden al eind maart plaats, toen koning winter nog maar net vertrokken was. De cast had buiten beeld niet alleen dikke truien en warme jassen tegen de bijtende kou nodig, maar ook regenschermen tegen de motregen. Al kon dat backstage de pret niet drukken, zo blijkt uit de lachende gezichten.

Volledig scherm De zusjes van Santen lekker ingeduffeld: Katrien Deruysscher (Judith) en Lauren Müller (Thilly). © © VRT

Volledig scherm Nancy (Ann Pira) met paraplu. © © VRT

Volledig scherm Drugsbaron Chris (Danny Timmermans) heeft het berekoud. © © VRT

Volledig scherm Waldek (Bart Van Avermaet) en Nora (Amara Reta) schuilen voor de regen. © © VRT

‘Familie’: veel horror

Volledig scherm Webreeks 'Familie' © VTM

Deze zomer trakteert VTM de ‘Familie’-kijker op een webreeks, die enkel online te bekijken valt. Net zoals vorig jaar speelt Raven (Aaron Blommaert) de hoofdrol, deze keer met zijn liefje Louise (Charlotte Sieben). In ‘Raven en Louise in het nauw’ trekken de twee er gezellig samen op uit, maar hun trip wordt een nachtmerrie. De online spin-off van ‘Familie’ belooft naast avontuur en romantiek ook een stevige dosis horror. Elke vrijdagochtend volgt er een nieuwe aflevering op VTM GO.

‘Thuis’: te koop

Zin om in het huis van ‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet (Paulien) te wonen? Dat kan. Tina laat op haar Facebook-account weten: “Vanaf september komt mijn prachtige appartement in de Leopoldstraat (toplocatie) in centrum Antwerpen vrij. Stuur me een bericht voor foto’s en info bij interesse.”

‘Familie’: voordelen

‘Familie’-actrice Martine Jonckheere (Marie-Rose) genoot van een vakantie aan de Vlaamse kust. “Met pensioen zijn heeft zo zijn voordelen”, liet de actrice bij enkele strandfoto’s weten. “Wat een heerlijke koffiepauze aan zee met mijn Fliptje, met wie ik al 42 samen ben. En daarna wat verkoeling in het water gezocht met die andere liefde van mijn leven: Lesterke.”

‘Mooi en meedogenloos’: mooi cadeau

Van je vrienden moet je het hebben en Ronn Moss heeft topvrienden. Zij gaven de voormalige ‘Mooi en meedogenloos’-ster immers een auto cadeau! Omdat het Italiaanse vrienden zijn, kozen ze ook voor een typisch Italiaanse wagen: een Fiat 500. Weliswaar een klein, maar wel een zeer mooi model: Classic 1969. De grote acteur, die in Italië een buitenverblijf heeft, was er zichtbaar blij mee.

‘Thuis’: goede studente

Volledig scherm Ivana Noa (Silke). © VRT

In ‘Thuis’ stopt Silke met haar huidige studie, om op aanraden van haar prof Karin Baert rechten te gaan studeren en uiteindelijk advocate te worden. Ivana Noa volhardt wel en is ook een goede studente. De actrice is geslaagd voor haar eerste jaar aan het koninklijk conservatorium van Antwerpen en ziet het tweede jaar helemaal zitten. Niet simpel, want ze combineert die opleiding met haar dragende rol in ‘Thuis’.

‘Lisa’: spoiler

Volledig scherm Tinne Oltmans (Lisa) © VTM

De stad Vilvoorde postte op haar Instagrampagina ‘visitvilvoorde’ een filmpje dat volgens de fans van ‘Lisa’ een spoiler bevatte. In de video zijn Arthur, Elke en Olivia op een kerkhof te zien, waar ze bloemen neerleggen bij een graf. Gezien de verhaallijn in de finaleweek moet dat dan van Lars (Thomas Van Caeneghem) zijn en zou hij dus om het leven komen in het nieuwe seizoen. Gezien de vele online speculaties werd het filmpje meteen verwijderd.

‘Thuis’: afscheid

Volledig scherm Marleen Merckx bij opening nieuw ALS-liga-huis © RV

In de seizoensfinale van ‘Thuis’ beleefden Kobe en Waldek een spectaculair verkeersongeval. Met een dodelijke afloop voor één van de slachtoffers? Dat wordt pas volgend seizoen duidelijk, maar het personage van Reynout Dekimpe verdwijnt in elk geval uit de dagelijkse fictiereeks. Kobe heeft de ongeneeslijke ziekte ALS en voelde zich aftakelen en zijn einde naderen. In de laatste afleveringen voor de finale nam hij van iedereen afscheid om op reis te kunnen vertrekken en andere horizonten op te zoeken om vooral niemand tot last te zijn en zijn nog resterende dromen te kunnen najagen. De trip is een creatieve oplossing van de scenaristen om niet in herhaling te vallen. Amper drie seizoenen geleden kreeg een ander personage, Steven, ook al de vreselijke diagnose van ALS. De vader van Kobe koos toen voor een sereen afscheid en euthanasie. De schrijvers konden diezelfde verhaallijn niet opnieuw vertellen en kozen met de trip voor een andere exit. “Wij zijn heel blij met de aandacht die ‘Thuis’ aan deze verschrikkelijke ziekte wil geven”, klinkt het bij Evy Reviers, CEO van de ALS-liga. “Deze delicate verhaallijn vinden we trouwens heel realistisch uitgewerkt, want wij zien ook dat heel wat ALS-patiënten na hun diagnose alles beginnen te regelen om zeker niemand van de naasten tot last te zijn. Net zoals Kobe in ‘Thuis’. Bovendien was het vorige week ALS-werelddag. We openden toen met ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx het nieuwe kantoor van de ALS-liga in Leuven en lanceerden een campagne om de ziekte in de spotlights te zetten. De aandacht van ‘Thuis’ was dus meer dan welkom. De oorzaak van de ziekte is nog steeds onbekend, al blijkt die in 10 procent van de gevallen geërfd te zijn. Dus zoals Kobe in ‘Thuis’. Voorlopig is er nog geen medicijn om te genezen. In België zijn er iets meer dan duizend mensen met ALS. Jaarlijks sterven er zo’n 200 patiënten, maar komen er ook zo’n 200 nieuwe diagnoses bij. Wanneer de symptomen de kop opsteken, heeft de patiënt nog een gemiddelde levensverwachting van 33 maanden.”

‘Thuis’: jeugdtrauma

Volledig scherm Danny Timmermans (Chris) © © VRT

‘Thuis’-acteur Danny Timmermans (Chris) heeft voor het eerst over het jeugdtrauma verteld, dat hij op 14-jarige leeftijd meemaakte. Tijdens een zeetocht met zijn vader en neef voor de kust van Fuerteventura sloeg het weer plots om en kapseisde hun boot door een massieve golf. “Mijn vader riep nog dat ik me moest vasthouden, want dat we nat zouden worden”, klinkt het. “Daarna beukte de golf op onze boot in. De mast brak en ik werd eerst in het water geslingerd en vervolgens weer op het dek getild. Ik wilde de reddingsbootjes losmaken, maar die waren weggevaagd door het water. Ik heb vervolgens de touwen van de reddingsboeien losgesneden, maar wist toen al dat het te laat was. Ik zag mijn vader op dat moment niet meer. Hij is toen verdronken. De volgende ochtend werden mijn neef en ik opgepikt door een vissersbootje. Een paar dagen later spoelde het lichaam van mijn vader aan.”

