SOAPCHECK. Afscheid van twee ‘Familie’-iconen en romantiek voor Werner De Smedt

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Familie’: Verjonging

Volledig scherm De nieuwkomers in 'Familie' © VTM

‘Familie’ verjongt met het gezin van Samira (Belinda Voorspoels) want drie kinderen doen zo hun intrede in de serie. De rebelse dochter Jamila (Jools Jatta Janssens - 17) debuteerde als eerste, weliswaar onder een valse naam en leeftijd. Door de minderjarige toch alcohol te schenken en in te gaan op haar avances zit barkeeper Guido (Vincent Banic) nu wel serieus in de problemen. Samira’s zonen Brahim en Ilja deden ondertussen ook hun intrede en worden vertolkt door ‘#LikeMe’-acteur Amine Boujouh (22) en nieuwkomer Senne Meynendonckx (10). “Heel trots dat ik kan meespelen in een populaire reeks als ‘Familie’”, zegt Senne. “Bij mij thuis ben ik de oudste, maar bij ‘Familie’ de jongste. Ze noemen mij dan ook ‘de kleine’ (lacht) Belinda is naast mijn tv-mama ook mijn meter op de set, want ik kan met al mijn vragen bij haar terecht. Met Roel Vanderstukken (Benny) is het ook altijd leuk, want hij maakt constant grapjes en stuurt me ook goed bij.”

‘Familie’: Geen comeback

Volledig scherm Simon (Braam Verreth) © VTM

Op fansites circuleert al weken de voorspelling dat slechterik Simon binnenkort opnieuw zal opduiken in ‘Familie’. Dat zou scenarieel ook kunnen, want het personage van Braam Verreth (35) verdween begin dit seizoen uit beeld, maar zijn dood werd nooit bevestigd. “Jonas (David Cantens) werd na het gevecht levenloos uit het water gehaald, maar Simons lichaam bleef onvindbaar en dat was een bewuste keuze van onze scenaristen”, zegt Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’. “Dat blijft een los lontje: een verhaal zonder definitieve afloop. Simon kan ooit weerkeren, maar dat is dit of volgend seizoen nog niet voorzien. Misschien kunnen we dat personage later nog eens gebruiken en laten weerkeren. We zien wel.”

‘Familie’: Foto vol liefde

Romantiek? Check! ‘Familie’-acteur Werner De Smedt (51) trok tijdens de krokusvakantie met zijn vrouw Julie Bafort (44) naar Egypte om er in de buurt van Sharm El Sheikh te genieten van rust, zon, strand, de Rode Zee en van elkaar. Dat leverde deze mooie liefdesfoto op.

‘Thuis’: Definitieve Kobe

Volledig scherm De oude en de nieuwe Kobe in 'Thuis' © Eén

Sid Van Oerle (35) maakte afgelopen zomer bekend dat hij als Kobe in ‘Thuis’ een sabbatical van enkele maanden wilde nemen. De acteur wilde zich wat herbronnen om alles op een rij te kunnen zetten en de toekomst ‘gezond’ in te gaan. Sid heeft na zijn herbronning echter beslist om definitief af te haken en zijn rol in de soap niet meer op te nemen. “Zeker geen makkelijke keuze, maar ik heb gekozen om voorrang te geven aan andere, uitdagende projecten”, klinkt het. Welke dat zijn, laat hij niet weten. Acteur Reynout Dekimpe (31) nam de rol van Kobe Baert eerder al over van Sid en zal dit dus ook in de toekomst blijven doen.

‘Thuis’: Klassiek geschoold

Volledig scherm Jeroen Lenaerts © Dieter Bacquaert

Jeroen Lenaerts (39) is vooral bekend als hoofdinspecteur Tim in ‘Thuis’, maar heeft ook een opleiding als klassieke zanger achter de rug. Dat zal de acteur bewijzen tijdens een muziektheatervoorstelling, die hij in elkaar stak met het mandolinekwartet MANdolinMAN en elektronica-wizard Mathijs Bertel van Ansatz der Maschine. Samen spelen ze ‘Houtekiet’, gebaseerd op het gelijknamige romanpersonage van Gerard Walschap dat god noch gebod kende. Het wordt een verhaal vol klanken én kleuren, want de voorstelling wordt gekruid met filmprojecties.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Nog stof genoeg

Volledig scherm Karen Damen in 'Familie' © DPG Media

Vlaamse soapkijkers maken zich ongerust omdat de Australische ‘Neighbours’ na 37 seizoenen stopt en ook de Britse ‘Eastenders’ in de problemen zit. Kan dat doemscenario zich ook bij ‘Thuis‘ en ‘Familie’ afspelen? Volgens ‘Thuis’-producer Hans Roggen niet: “Wij werken hard om elke dag een goed ­verhaal te vertellen en denken voortdurend na over hoe we de volgende jaren willen aanpakken. We houden de ­vinger aan de pols en denken nu al zo’n vijf jaar vooruit. ‘Thuis’ stopt nooit.” Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’, houdt evenmin rekening met een nakend einde: “VTM is niet van plan om ermee te stoppen, want ‘Familie’ haalt nu het beste marktaandeel in meer dan twintig jaar. We zijn nu al de plot voor de midseason van volgend seizoen aan het bedenken en over sommige verhalen denken we zelfs al drie jaar vooruit. Geen zorgen: er is nog stof genoeg om te vertellen.”

‘Familie’: Vaarwel, Jenny en Patrick

Volledig scherm Ludo Hellinx (Patrick) & Hilde Van Haesendonck (Jenny) © VTM

Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van haesendonck) vertrekken in ‘Familie’ naar Turkije, waar hun wereldreis start. Het plan bestaat erin om drie maanden rond te trekken, maar die termijn zal sowieso worden bijgestuurd en verlengd. De twee personages verdwijnen immers uit ‘Familie’. “We gaan niet dood, dus de kans blijft bestaan dat we ooit kunnen weerkeren”, klinkt het bij de twee. “Dat is ons ook zo gezegd, maar er zijn geen concrete plannen om dat te doen. We hopen er eerlijk gezegd ook niet meer op. We hebben de voorbije jaren heel graag bij ‘Familie’ gewerkt en dit afscheid valt ons zwaar, maar het is nu tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en verder te gaan.”

‘Thuis’: Naweeën van de aanslag

Volledig scherm Een beeld uit 'Lost Luggage' © © VRT

Tien jaar na zijn vertrek bij ‘Thuis’ waar hij Waldeks aangenomen zoon Kasper speelde, heeft Mattias Van de Vijver (32) opnieuw een hoofdrol beet in een fictiereeks. De acteur, die de voorbije jaren vooral in het theater aan de slag was en daar ook mooie prijzen won, duikt vanaf zondag 20 maart op in ‘Lost Luggage’. De nieuwe Eén-reeks is geïnspireerd op de naweeën van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in ons land. Tien dagen na die vreselijke gebeurtenissen krijgt politievrouw Samira Laroussa (Lara Chedraoui) de opdracht om de honderden stuks bagage en persoonlijke items die achtergebleven zijn in de vertrekhal, te ordenen en terug te bezorgen aan de eigenaars of nabestaanden. Ze stort zich met extreme overgave op haar taak, want ze voelt bij elke ontmoeting het verdriet, maar ook de moed en de hoop van de slachtoffers. Mattias speelt de collega van Samira.

‘Familie’: In de badkuip

Volledig scherm Alix Konadu (Kato) © VTM

Hoe neemt ‘Familie’-actrice Alix Konadu (Kato) een bad en wat maakt ze dan allemaal mee? Dat is het ongewone uitgangspunt van de muzikale kindervoorstelling ‘De badkruipers’ van haar theatergezelschap Omelett Collective, waarbij zij alleen op de scène staat. Of beter: in bad zit. De actrice moet op zoek naar enkele vrienden die in het diepe bad verdwenen zijn en merkt dat de zeep en shampoo-fles levend worden. Tijdens de pandemie vonden enkele try-outs plaats. “Hier zijn we eindelijk! Deze maand mag ik al 12 keer onze voorstelling spelen. Dat wordt lachen , wenen, dansen, verbazen, knuffelen! Zoveel zin in”, aldus Alix.

‘Thuis’: Geen vakantietrip

Volledig scherm Lynn Van den Broeck met haar partner Mathias Vergels © Kristof Ghyselinck

Het wordt een drukke zomer voor ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck (Viv). De opnamen van de Eén-soap liggen in juli een maand stil, maar een eventuele vakantietrip met haar lief en ‘Thuis’-collega Mathias Vergels (Lowie) kan in die periode in elk geval niet doorgaan. Lynn wordt van 1 juli tot en met 14 augustus bijna dagelijks in het Antwerpse Fakkeltheater verwacht voor de voorstelling ‘Oost west, thuis best’. Haar ‘Thuis’-collega Bart Van Avermaet (Waldek) maakt trouwens ook deel uit van de cast, naast het voormalige ‘F.C De Kampioenen’-koppel Danni Heylen en Carry Goossens.

‘Thuis’: Schrijffoutje

Volledig scherm Schrijffoutje in 'Thuis' © RV

Een alerte kijker die duidelijk van perfectie houdt, merkte online op dat er in een scène in ‘Thuis’ een kleine schrijffout was geslopen. Toen inspecteur Dieter (Raf Jansen) een proces-verbaal wilde opmaken en de aard van het strafbare feit moest intikken, verscheen er op zijn scherm de vraag: ‘Aard dilect’. Maar dat moest natuurlijk zijn: ‘Aard van het delict’. Niks spectaculairs, maar daarop reageerde een andere soapfan met: “Ja, inderdaad een grappig foutje, maar ik wil de makers van ‘Thuis’ toch chapeau zeggen om zoveel tijd te stoppen in het maken van de website van de politie in ‘Thuis’. Net zoals ze veel tijd hebben gestoken in de startpagina van de website van Boowie. Onlangs kwam de link naar hun site even in beeld en ben ik dat eens gaan checken. En wat bleek? Die link naar het fictieve bedrijf van de personages Bob en Lowie werkt gewoon. Dat zijn heel kleine dingen, maar maken de reeks toch net wat realistischer. Heel tof gedaan!” Waarop nog een andere kijker opwierp: “Misschien stond die schrijffout er met opzet in omdat het onwettig is om de echte website van de politie te gebruiken.”

